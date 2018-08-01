Е. Брюн: Более 3,5 тыс. консультаций оказали психиатры-наркологи секс-работницам в Москве с начала года

Специалисты Московского научно-практического центра наркологии с начала 2018 г. оказали секс-работницам более 3,5 тыс. консультаций по вопросам ВИЧ-инфекции, гепатита, наркомании. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн.

«Ранее на улицах города сотрудники московской наркологической службы работали в основном около аптек, вокзалов, рынков. С начала 2018 г. развили новое направление деятельности, сконцентрировав свои усилия в работе с коммерческими секс-работниками. За I полугодие было организовано 292 выхода — 1,2 тыс. химически зависимых женщин получили помощь прямо на улицах города. Было проведено 2 тыс. 760 консультаций по вопросам наркомании, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов. Выявлено, что 96% женщин ранее никогда не проходили тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит С. Кроме того, была проведена 841 консультация по вопросам срочной госпитализации в государственные учреждения: наркологическую службу, инфекционные, общесоматические больницы», — сказал Е. Брюн.

Он отметил, что в своей работе психиатры-наркологи используют методы мотивационного консультирования и психологической поддержки.

«В рамках профилактической работы в области противодействия наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний исторически во всем мире сложилась стандартная картина: во время уличной работы, работники что-то раздают и куда-то зовут, чуть-чуть консультируют и все. В реальных условиях многолетней работы в мегаполисе мы пришли к немного другой модели оказания помощи на улице: в 95% случаев мы используем различные технологии мотивационного консультирования и психологической поддержки, которые стандартно предназначены для «кабинетной работы», то есть на территории учреждения. Такой подход, при правильном его применении, дает возможность создать у собеседника — в нашем случае у наркозависимого человека — ощущение безопасности, понимания и поддержки», — пояснил Е. Брюн.