Приставы опечатали базу отдыха Баден-Баден в Кургане

Приставы исполнили решение суда и опечатали вход в комплекс

Судебные приставы исполнили решение суда о приостановлении работы популярного в Зауралье термального бассейна Баден-Баден после проверки из Роспотребнадзора . Иск в суд с результатами пробы воды сотрудники надзорного ведомства предоставили на прошлой неделе — тогда в воде были обнаружены опасные бактерии, которые могли привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, а также массовых отравлений среди населения, сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области

Так как данные нарушения представляют серьезную угрозу для здоровья отдыхающих, Кетовским районным судом было вынесено решение о приостановлении работы термального бассейна сроком на 90 суток.

— Учитывая, что подобные судебные решения подлежат немедленному исполнению, на базу отдыха выехал судебный пристав-исполнитель с намерением опломбировать вход в бассейн и все входящие в него насосы. Однако, владелец базы решил упростить задачу, попросив опечатать всю входную группу к термальному источнику, пояснив, что без бассейна не функционирует и вся остальная территория, кроме кафе и гостиницы, расположенных в стороне, — добавили в службе судебных приставов.

Как рассказывала 45.ru маркетолог комплекса Софья Глухих, судебное решение планируют обжаловать.