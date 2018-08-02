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Томичи смогут рассчитываться банковской картой в общественном транспорте
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Томичи смогут рассчитываться банковской картой в общественном транспорте 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин намерен внедрить безналичный расчет при оплате в городском общественном транспорте. По его мнению, у томичей обязательно должна быть возможность выбора. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, уже создана рабочая группа по развитию данной системы оплаты в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках.
По мнению главы, регион Томск — студенческий город: «Рассчитаться за проезд с помощью карты, как в муниципальном, так и частном маршрутном транспорте у нас должно быть в порядке вещей».
Сергей Жвачкин также отметил, что проведенный эксперимент по внедрению оплаты банковской картой себя полностью оправдал: «Для такси это уже давно норма, давайте идти дальше», — резюмировал глава региона.
Отметим, что в скором будущем аналогичная система расчета появится в сельских районах.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.
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