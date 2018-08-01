Ещё
Кем по происхождению был Никита Хрущев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кем по происхождению был Никита Хрущев 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Никита Сергеевич Хрущев очень гордился своим крестьянским происхождением и тем, что с малых лет он трудился в шахте и на заводе. Однако среди высшего руководства СССР ходили слухи, что Хрущев на самом деле происходит из класса эксплуататоров и имеет польские корни.
В 1938-1939 глава НКВД Берия проводит зачистку партийного и силового аппарата от людей, которых поддерживал ранее репрессированный Ежов. Под «прицел» всесильного наркома попало, и высшее руководство Украинской республики, где первым секретарем партии был Никита Сергеевич Хрущев. Особое внимание НКВД уделила биографии партийных лидеров и их истинному происхождению. [С-BLOCK]
Как выяснилось глава обкома Днепропетровской области, и лучший друг Хрущева Задионченко родился не в семье бедного украинского батрака. Его отцом оказался еврей по фамилии Зайончик, который был богатым ремесленником и активистом еврейской социалистической партии. Второй друг Никиты Сергеевича глава НКВД Украины Успенский выдавал себя за сына лесника, а на самом деле отцом чекиста был известный черносотенец и купец Александр Успенский.
Для разработки Хрущева чекисты отправились на его родину в село Калиновка Курской области. Оказались, что своего земляка местные жители называют не сыном бедного крестьянина, а незаконнорожденным ребенком польского помещика Александра Гасвицкого. Мать Никиты Сергеевича работала у него домработницей, а сам поляк от своего ребенка не отказывался. В 1914 году Гасвицкий откупил сына от армии и отправил Хрущева с рекомендательным письмом в Юзовку (Донецк) к своему старому другу немецкому промышленнику Киршу. [С-BLOCK]
Хрущев утверждал, что работал шахтером, однако известная записка Молотова со словами, что им так и не удалось разыскать шахту, в которой тот трудился. На самом деле будущий руководитель СССР работал у Кирша управляющим поместья и к рабочему классу отношения не имел.
Бывший работник КГБ Зинькович утверждал, что Сталин знал об истинном происхождении Хрущева, который всю жизнь претворялся «деревенским дурачком». О польском происхождении Никиты Сергеевича также знали Ежов и председатель совета министров СССР Маленков.
Русская семерка: последние новости
Главные преступления Красной армии в гражданской войне Почему Монголия перешла с латиницы на русский алфавит «Крестовый поход» американских квакеров на Москву
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал185
Лепс ударил Аллу Михееву335
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке38
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»116
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение