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Расследование дела якутского стрелка завершилось
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Расследование дела якутского стрелка завершилось 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СУ СКР по республике Саха (Якутия) завершило расследование дела стрелка, убившего шестерых и покончившего с собой, сообщает YakutiaMediа.
Убийство произошло 24 мая около 14:00. В тот день 65-летний житель Булгунняхтах Хангаласского района, вооружившись ружьем, пришел к соседям и застрелил 34-летнюю женщину и ее 10-летнего сына. Затем убил 59-летнего соседа.
В доме удалось спрятаться и выжить 14-летней дочери погибшей. Именно она позвонила знакомым и рассказала о случившемся.
В это время убийца продолжил свой кровавый путь, расстреляв в соседнем доме еще двух мужчин. Затем пришел домой и покончил с собой.
Следователю удалось выяснить, что незадолго до случившегося у мужчины произошел конфликт с соседкой. Та записала угрозы в адрес ее детей на диктофон. Сосед взбесился из-за разбросанного детьми на его территории мусора.
По словам односельчан, убийца был довольно скрытным и странным человеком.
«В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина страдал хроническим психическим расстройством, при этом на специализированном учете в медицинских учреждениях или правоохранительных органах не состоял. Следователем проверены законность и обоснованность выдачи мужчине лицензии на приобретение и разрешения на хранение и ношение гладкоствольного охотничьего оружия. Согласно имеющимся стандартам и правилам, нарушений в данной процедуре не выявлено. Мужчина прошел все этапы, необходимые для получения лицензии на оружие», — сообщили в республиканском СУ СКР.
Фото — СУ СКР по РС (Я)
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