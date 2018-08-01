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Ямалец переплыл реку на оленьей упряжке. «Это тысячелетний опыт»
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Ямалец переплыл реку на оленьей упряжке. «Это тысячелетний опыт» 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В сети набирает популярность видео, снятое в окрестностях Тарко-Сале, на котором коренной житель на оленьей упряжке плывет по реке. При этом в упряжку запряжены деревянные сани, к которым прилажена резиновая лодка. Пользователи соцсетей восхитились такой находчивостью аборигенов и назвали данный способ перемещения настоящим ноу-хау.
Между тем, как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» представитель коренного народа коми Василий Ного, в этом способе переправы нет ничего необычного.
«В тундре приходится приспосабливать то, что есть, под конкретную ситуацию. Могу сказать, что такой способ перемещения стал уже многолетней традицией, в этом нет ничего необычного. Олени прекрасно плавают, и эту их способность используют коренные народы. Много, конечно, на такую повозку не нагрузить, но человек вполне может преодолеть небольшую водную преграду», — сказал респондент.
Видео тем временем набирает просмотры, его уже посмотрели более ста тысяч человек.
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