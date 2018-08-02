Будет ли удачной для Сахалина путина 2018 года

С 2015 года, как объяснили специалисты, из-за климатических процессов мы столкнулись с серьезными изменениями, которые отразились на жизненном цикле анадромных видов. В зоне наибольшего риска — горбуша, которая обитает на самых южных границах ареала, то есть на юге Сахалина, южных Курилах и Хоккайдо. Сегодня более комфортные условия для нее складываются на севере ареала.

2018 год — четный и, если при прогнозе опираться на опыт последних десятилетий, должен быть неурожайным для Сахалина. Но недавно ученые сообщили, что в ходе специальных исследований в открытом море учли невообразимо большое количество горбуши. Названа цифра около 1,2 миллиарда экземпляров, и в этом количестве довольно весомая доля горбуши южного происхождения. Поэтому все с нетерпением ждали начала путины: что покажет нынешний год?

Несмотря на весьма оптимистичный прогноз ученых в Сахалинской области введены жесточайшие меры по ограничению вылова горбуши в основных районах промысла: будут чередоваться трое суток пропуска и четверо — лова. Итогом должны стать заполненные нерестилища и икра, собранная лососевыми рыбоводными заводами. Заполнение нерестилищ зависит не только от указаний рыбохозяйственной науки и работы комиссии по регулированию добычи тихоокеанских лососевых, но и от действий силовых ведомств. Ни для кого не секрет, что последние годы на Сахалине ознаменованы неслыханным разгулом браконьерства. Кроме этого, в поисках причин снижения запасов лосося, в угоду околонаучному популизму в Сахалинской области законодательно уничтожили возможность регулирования численности горбуши в реках. Теперь контролировать ее можно только в тех водоемах, где работают лососевые рыбоводные заводы. В «диких» речках нельзя.

В случае массового подхода горбуши может повториться ситуация 2009 года, когда на полуострове Крильон из-за переполнения нерестилищ погибла почти вся отложенная икра

Ихтиологи указывают, что в случае оправдания прогноза и массового подхода горбуши может повториться ситуация 2009 года, когда на полуострове Крильон, одном из самых продуктивных районов Сахалина, из-за переполнения рек нерестящейся рыбой погибла почти вся отложенная икра. Об этом факте в области не любят вспоминать, тем более не хотят проводить параллель с катастрофой на Западной Камчатке в 1983 году, когда в результате переполнения нерестилищ пропало целое стадо, на много лет вперед подорвав численность поколения.

Пока же рыбаки Сахалина ждут обещанную рыбу и надеются, что удастся, руководствуясь научными знаниями и здравым смыслом, наловить рыбы и обеспечить ее воспроизводство для будущих урожаев.