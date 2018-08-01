Российские военные спутники сменили орбиты

Военные спутники-инспекторы, принадлежащие России , продолжают маневры на орбитах. Все передвижения спутников фиксирует и анализирует эксперт-астрофизик из Америки Джонатан Макдауэлл.

В своем последнем бюллетене он пояснил, что спутниками-инспекторами называют объекты, которые обладают возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения за другими спутниками. Его слова цитирует РИА Новости . О запуске маневрирующего спутника-инспектора в Минобороны РФ заявили в августе прошлого года. Американский астрофизик предполагает, что данный спутник оснащен оптическими датчиками для получения изображения других объектов и передает их на Землю.

Как считает Джонатан Макдауэлл, Россия продолжает свои космические эксперименты. В прошлом году спутник «Космос-2519» провел серию запусков двигателей, которые изменили его орбиту. Он также протестировал средства связи, новое программное обеспечение. Потом другой уже аппарат — «Космос-2521» сделал подобный маневр. «Космос-2523», выведенный на орбиту в октябре прошлого года, пока остается на прежних параметрах.