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Вышедший из отпуска Ирек Ялалов провел в мэрии Уфы кадровые назначения
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Вышедший из отпуска Ирек Ялалов провел в мэрии Уфы кадровые назначения 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Мэр Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании 1 августа назначил седьмого заместителя, а также ввел должность советника главы администрации по взаимодействию с городскими сообществами.
На должность заместителя, который будет заниматься развитием общественного транспорта, назначен Андрей Федосов, который ранее являлся начальником Управления жизнеобеспечения. Напомним, должность седьмого заместителя главы была введена в июне решением городских депутатов. Ирек Ялалов отметил, что перед Федосовым стоит «сложная проблема, сложная задача» по созданию современного общественного транспорта.
«Те классические виды транспорта, которые сейчас существуют, они практические себя исчерпали, — сказал мэр. — Необходимы новые направления, привлечение инвестиций. Взаимодействие с федеральными корпорациями, которые производят подвижной состав, занимаются развитием современного экологичного электротранспорта, в том числе наземного метро».
На освободившееся место руководителя Управления жизнеобеспечения назначен 36-летний Никита Дмитриев, который ранее являлся начальником отдела в этом управлении.
Также Ирек Ялалов объявил о создании новой должности — советника главы администрации по взаимодействию с городскими сообществами. На эту должность назначен Станислав Сырыгин, более известный как организатор парада велосипедистов в Уфе. Занимать должность он будет на общественных началах. Ялалов отметил, что мэрии «нужны люди, которые могли бы вывести в муниципалитете на новый уровень работу с гражданским обществом».
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