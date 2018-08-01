Ещё
Полицейский из Кузбасса объяснил начальству, почему не смог побеседовать с псом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейский из Кузбасса объяснил начальству, почему не смог побеседовать с псом 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В сеть попала справка, подготовленная участковым УМВД России по Кемерово для руководства. Участковый, вызванный по жалобе на громкий лай собаки, объяснил, почему не смог применить к псу меры профилактического воздействия.
Как пишет «Московский комсомолец», автором справки-доклада о проделанной работе стал лейтенант полиции. Он пояснил, что прибыл на вызов на улицу Октябрьскую, где, по словам жильцов, в одном из домов громко лает сторожевой пес. Опросить заявителя полицейский не смог, так как инициатор жалобы не открыл на звонок дверь. С источником беспокойства побеседовать также не получилось.
— Провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, сознанием себя и своего места в мире, — указал лейтенант в справке.
Фото: mk-kuzbass.ru
sibnovosti.ru: последние новости
Улицу Копылова все же полностью закроют В «Транснефти» прокомментировали инцидент с рабочими в Омске Александр Нерадько провел рабочее совещание в аэропорту Норильска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал181
Лепс ударил Аллу Михееву335
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке38
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»114
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение