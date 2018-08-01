Полицейский из Кузбасса объяснил начальству, почему не смог побеседовать с псом

В сеть попала справка, подготовленная участковым УМВД России по Кемерово для руководства. Участковый, вызванный по жалобе на громкий лай собаки, объяснил, почему не смог применить к псу меры профилактического воздействия.

Как пишет « Московский комсомолец », автором справки-доклада о проделанной работе стал лейтенант полиции. Он пояснил, что прибыл на вызов на улицу Октябрьскую, где, по словам жильцов, в одном из домов громко лает сторожевой пес. Опросить заявителя полицейский не смог, так как инициатор жалобы не открыл на звонок дверь. С источником беспокойства побеседовать также не получилось.

— Провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, сознанием себя и своего места в мире, — указал лейтенант в справке.

Фото: mk-kuzbass.ru