63 татарстанца утонули в республике 

На водоёмах Татарстана с начала года погибли 63 татарстанца — почти в два раза больше, чем за то же время в прошлом году.
Трагедии произошли на городском озере в Альметьевске, на р. Мелекеска в Челнах, в пруду возле с. Куюки Пестречинского района, на прудах в Бугульме. Все утонувшие были в состоянии алкогольного опьянения.
«Учитывая вновь установившуюся жаркую погоду, ситуация на воде остаётся напряжённой», — сказал министр по делам ГО и ЧС РТ Рафис Хабибуллин.
По его словам, купания с печальным исходом происходят в основном на безлюдных, неподходящих для купания местах, где обязательно должны быть запрещающие аншлаги. Их по республике 1178. Тем не менее уже два человека утонули в Казани на озере Глубокое — полезли в воду, не обращая внимания на плакаты с запретами. За купание в запрещённых местах могут наказать и рублём. КоАП РТ предусмотрен штраф от 1 до 1,5 тыс. руб. В этом году сотрудники органов внутренних дел, административные комиссии выписали уже более 200 таких протоколов.