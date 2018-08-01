Метро до Ключ-Камышенского плато попросили у главы региона в Октябрьском районе

Первая встреча проходит в ГПНТБ. Именно по инициативе главы региона местные фонды пополнились уникальными книгами из скитов старообрядцев. Для их покупки нашли внебюджетные источники. Впрочем, бюджетные ассигнования на покупку как редких фолиантов, так и современной научной литературы, тоже увеличат.

«Конечно же, мы вернемся к выделению лимитов на увеличение фондов. Вполне возможно, даже в этом году такие решения будем принимать. Постараемся наполнять фонды и принимать решения, чтобы библиотеки развивались как культурные центры», — сказал руководитель региона.

Андрей Травников встретился с ветеранами и общественными активистами. Глава региона поделился с новосибирцами планами развития области в социальной, транспортной и экономической сферах. У жителей района тоже есть наболевшие вопросы: «У нас в отдаленном районе закрывают библиотеку, и так ничего нет, последнее отбирают!»

Среди наиболее острых тем — нехватка мест в лицее №185, необходимость модернизации поликлиники №7, обеспечение транспортной доступности в районе НГПУ. Обращаются и с личными проблемами: «В нашем доме мы не живем, а выживаем. Не можем найти общий язык с нежилым фондом — с коммерсантами».

Глава региона взял на контроль весь перечень вопросов. В ближайшее время в правительстве области на основе этих обращений сформируют список приоритетных задач.