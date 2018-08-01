Ирек Ялалов: «Сфере ЖКХ необходимо найти свою изюминку»

Мэр Уфы Ирек Ялалов прокомментировал арт-объекты, которые появились возле городских ведомств в сфере коммунальных услуг. Об этом он сообщил на оперативном совещании в администрации Уфы. По его словам, причиной стал недостаток кадров в этой отрасли.

— Вам может показаться, что управления занимаются несвойственной им деятельностью, но это не так. Мы с коллегами поставили перед ведомствами задачу: найти свою изюминку, повысить привлекательность профессии. Сейчас у нас в этой сфере существует кадровый голод, поэтому необходимо сделать эти профессии более престижными и привлекательными. И установка арт-объектов — один из шагов в этом направлении. Особенно это касается часто критикуемой ЖКХ, — пояснил сити-менеджер.

Напомним, в Уфе недавно появились два арт-объекта — электромонтер на территории МУЭСП «Уфагорсвет» и ретро-автомобиль на входе в здание МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

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