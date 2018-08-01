Ещё
Ирек Ялалов: «Сфере ЖКХ необходимо найти свою изюминку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ирек Ялалов: «Сфере ЖКХ необходимо найти свою изюминку» 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Мэр Уфы Ирек Ялалов прокомментировал арт-объекты, которые появились возле городских ведомств в сфере коммунальных услуг. Об этом он сообщил на оперативном совещании в администрации Уфы. По его словам, причиной стал недостаток кадров в этой отрасли.
— Вам может показаться, что управления занимаются несвойственной им деятельностью, но это не так. Мы с коллегами поставили перед ведомствами задачу: найти свою изюминку, повысить привлекательность профессии. Сейчас у нас в этой сфере существует кадровый голод, поэтому необходимо сделать эти профессии более престижными и привлекательными. И установка арт-объектов — один из шагов в этом направлении. Особенно это касается часто критикуемой ЖКХ, — пояснил сити-менеджер.
Напомним, в Уфе недавно появились два арт-объекта — электромонтер на территории МУЭСП «Уфагорсвет» и ретро-автомобиль на входе в здание МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В администрации Уфы появились две новые должности В Уфе врача обвинили в смерти новорожденного В Уфе сотрудникам детского санатория «Салют» полгода не платили зарплату
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал186
Лепс ударил Аллу Михееву336
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке39
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»117
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение