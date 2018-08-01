Ещё
Здание мясной биржи XIX века постройки в Сибирском проезде признано объектом культурного наследия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здание мясной биржи XIX века постройки в Сибирском проезде признано объектом культурного наследия 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Здание мясной биржи, построенное в конце XIX века в Таганском районе столицы, признано объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Список объектов культурного наследия регионального значения пополнился новым объектом. Охранный статус получило здание мясной биржи — одноэтажное кирпичное строение с оградой, расположенное в центре столицы. Оно было построено в 1886-1888 гг. в стиле краснокирпичной эклектики и стало частью ансамбля зданий и сооружений Московских городских боен. Их возвели по проекту архитектора Александра Обера в 1880-х гг. Построить комплекс городских скотобоен решили по инициативе московского градоначальника Николая Алексеева, который преследовал три цели: скорейшее решение острого санитарного вопроса, централизацию мясной торговли и полный контроль забоя скота городскими властями», — говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, после завершения строительства комплекс боен включал в себя места для забоя свиней и коров, кожевенные амбары, альбуминный завод, а также здания администрации, казармы для бойцов, бани и прачечной для работников. Бойни имели передовое оснащение — канализацию, водопровод, холодильники, асфальтовые полы и частичную механизацию производства. Вскоре после строительства новые чистые бойни стали обеспечивать мясом весь город.
«Этот огромный промышленный комплекс поражал современников не только своей чистотой и опрятностью, но и масштабом — он представлял своеобразный городок из порядка 50 кирпичных построек, а также башни для хранения воды. В течение ХХ века большая часть зданий была утрачена, а планировка комплекса нарушена. В первоначальном виде сохранилось лишь одноэтажное кирпичное здание мясной биржи, предназначавшееся для проведения торгов, аукционов и совершения деловых сделок, а также фрагмент ограды с пилонами ворот в Сибирском проезде. Теперь эти объекты под охраной государства», — приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Новый статус здания обеспечивает ему охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия. Кроме того, здание и фрагмент ограды запрещено сносить, нельзя и искажать их исторический облик.
Агентство «Москва»: последние новости
Закон о службе в уголовно-исполнительной системе России вступил в силу СК возбудил уголовное дело по факту убийства российских граждан в ЦАР Охрану усилят в восьми московских парках в День ВДВ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал185
Лепс ударил Аллу Михееву335
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке38
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»116
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение