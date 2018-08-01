Здание мясной биржи XIX века постройки в Сибирском проезде признано объектом культурного наследия

Здание мясной биржи, построенное в конце XIX века в Таганском районе столицы, признано объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Список объектов культурного наследия регионального значения пополнился новым объектом. Охранный статус получило здание мясной биржи — одноэтажное кирпичное строение с оградой, расположенное в центре столицы. Оно было построено в 1886-1888 гг. в стиле краснокирпичной эклектики и стало частью ансамбля зданий и сооружений Московских городских боен. Их возвели по проекту архитектора Александра Обера в 1880-х гг. Построить комплекс городских скотобоен решили по инициативе московского градоначальника Николая Алексеева , который преследовал три цели: скорейшее решение острого санитарного вопроса, централизацию мясной торговли и полный контроль забоя скота городскими властями», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, после завершения строительства комплекс боен включал в себя места для забоя свиней и коров, кожевенные амбары, альбуминный завод, а также здания администрации, казармы для бойцов, бани и прачечной для работников. Бойни имели передовое оснащение — канализацию, водопровод, холодильники, асфальтовые полы и частичную механизацию производства. Вскоре после строительства новые чистые бойни стали обеспечивать мясом весь город.

«Этот огромный промышленный комплекс поражал современников не только своей чистотой и опрятностью, но и масштабом — он представлял своеобразный городок из порядка 50 кирпичных построек, а также башни для хранения воды. В течение ХХ века большая часть зданий была утрачена, а планировка комплекса нарушена. В первоначальном виде сохранилось лишь одноэтажное кирпичное здание мясной биржи, предназначавшееся для проведения торгов, аукционов и совершения деловых сделок, а также фрагмент ограды с пилонами ворот в Сибирском проезде. Теперь эти объекты под охраной государства», — приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова

Новый статус здания обеспечивает ему охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия. Кроме того, здание и фрагмент ограды запрещено сносить, нельзя и искажать их исторический облик.