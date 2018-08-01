Образец промышленной эклектики: мясную биржу XIX века взяли под охрану государства

Список объектов культурного наследия регионального значения пополнился новым объектом. Охранный статус получило здание мясной биржи — одноэтажное кирпичное строение с оградой, расположенное на юго-востоке столицы.

Оно было построено в 1886–1888 годах в стиле краснокирпичной эклектики и стало частью ансамбля зданий и сооружений Московских городских боен. Их возвели по проекту архитектора Александра Обера в 1880-х годах.

Построить комплекс городских скотобоен решили по инициативе московского градоначальника Николая Алексеева , который преследовал три цели: скорейшее решение острого санитарного вопроса, централизацию мясной торговли и полный контроль забоя скота городскими властями.

После завершения строительства комплекс боен включал в себя места для забоя свиней и коров, кожевенные амбары, альбуминный завод (альбумин — белок, применяемый в медицине, кондитерской и текстильной промышленности. — Прим. ред.), а также здания администрации, казармы для бойцов, бани и прачечной для работников. Бойни имели передовое оснащение — канализацию, водопровод, холодильники, асфальтовые полы и частичную механизацию производства. Вскоре после строительства новые чистые бойни стали обеспечивать мясом весь город.

«Этот огромный промышленный комплекс поражал современников не только своей чистотой и опрятностью, но и масштабом — он представлял своеобразный городок из порядка 50 кирпичных построек, а также башни для хранения воды. В течение ХХ века большая часть зданий была утрачена, а планировка комплекса нарушена. В первоначальном виде сохранилось лишь одноэтажное кирпичное здание мясной биржи, предназначавшееся для проведения торгов, аукционов и совершения деловых сделок, а также фрагмент ограды с пилонами ворот в Сибирском проезде. Теперь эти объекты под охраной государства», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Он пояснил, что теперь любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем Департамента культурного наследия и после согласования с ним. Кроме того, здание и фрагмент ограды запрещено сносить, нельзя и искажать их исторический облик.

Фасады здания мясной биржи имеют характерное для второй половины XIX века оформление, выполненное в стиле краснокирпичной эклектики. Они украшены арочными нишами, ступенчатыми и профилированными карнизами, замковыми камнями (завершающий элемент кладки арки, благодаря которому каменный свод может выдержать нагрузку), а оконные проемы имеют разную форму и размер. Отличительная особенность краснокирпичной эклектики — выделение декоративных элементов контрастным белым цветом. Ограда, которая расположена вдоль Сибирского проезда, также выполнена из кирпича. Сохранились пилоны ворот, которые украшены глубокими арочными и овальными нишами.

Александр Обер (1835–1898) — русский архитектор и реставратор, один из основателей Московского архитектурного общества — первого творческого объединения столичных архитекторов и инженеров-строителей. Его участники положили начало системному подходу к изучению древнерусской архитектуры, организовали первую в стране архитектурную выставку. В 1863 году Александр Обер получил звание архитектора придворного ведомства.

Москве сохранилось несколько его построек, среди них особняк Лыжина — Е. Е. Карташова (улица Остоженка, дом 24) и доходный дом Алексея Бахрушина (Петровский переулок, дом 5).

Николай Алексеев (1852–1893) — московский предприниматель, меценат, градоначальник, происходит из купеческой династии Алексеевых. Из этого же рода был и знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский (настоящая фамилия — Алексеев). Николай Алексеев стал городским главой в 1885 году в возрасте 33 лет. Он проложил в городе систему водопровода и канализации, позволившую провести воду в каждый дом, построил школы и больницы, среди которых и Московская психиатрическая больница № 1 и музыкальная школа на Николаевской улице. Оба учреждения носят имя градоначальника.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется: только за последние семь лет охранный статус получило около 700 зданий. Из них более 370 — это выявленные объекты культурного наследия, а порядка 325 — объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения.

Так, в июле объектом культурного наследия регионального значения признали доходный дом Бурениных, образец романо-готического стиля, а также городскую усадьбу Шнаубертов, построенную в XVIII–XIX веках в Хохловском переулке.