На Ямале чай «Lipton» лидирует среди контрафактной продукции

Ямало-Ненецкая таможня совместно с правоохранительными органами ЯНАО с начала этого года возбудили 29 дел за незаконное использование товарного знака и 2 уголовных дела за незаконное использование товарного знака в крупном размере.

По результатам проведенных мероприятий изъяли 11484 единицы контрафактной продукции различных наименований, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни. В основном это чай «Lipton», спортивная одежда «Adidas», «Nike», «Reebok», «Puma», парфюмерия «Gucci», «La Coste», «Bvlgari», «Dior», зажигалки «Cricket», «Feudor» и другие товары. В первом полугодии этого года наибольшая доля в ассортименте контрафактной продукции приходится на чай «Lipton» — 88% от общего количества изъятых товаров. Ущерб, нанесенный правообладателям, составил 1,2 млн рублей.

Об обнаружении на внутреннем рынке продукции, обладающей признаками контрафактной, граждане могут сообщить по телефону доверия Ямало-Ненецкой таможни: (34922) 3-41-95.