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На Ямале чай «Lipton» лидирует среди контрафактной продукции
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На Ямале чай «Lipton» лидирует среди контрафактной продукции 

ИА Север-Пресс 31 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкая таможня совместно с правоохранительными органами ЯНАО с начала этого года возбудили 29 дел за незаконное использование товарного знака и 2 уголовных дела за незаконное использование товарного знака в крупном размере.
По результатам проведенных мероприятий изъяли 11484 единицы контрафактной продукции различных наименований, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни. В основном это чай «Lipton», спортивная одежда «Adidas», «Nike», «Reebok», «Puma», парфюмерия «Gucci», «La Coste», «Bvlgari», «Dior», зажигалки «Cricket», «Feudor» и другие товары. В первом полугодии этого года наибольшая доля в ассортименте контрафактной продукции приходится на чай «Lipton» — 88% от общего количества изъятых товаров. Ущерб, нанесенный правообладателям, составил 1,2 млн рублей.
Об обнаружении на внутреннем рынке продукции, обладающей признаками контрафактной, граждане могут сообщить по телефону доверия Ямало-Ненецкой таможни: (34922) 3-41-95.
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