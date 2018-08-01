Транспортные ведомства Туркмении создали акционерное общество

АШХАБАД , 1 авг /ПРАЙМ/. В Туркменистане создано акционерное общество открытого типа «Транспортно-логистический центр Туркменистана», сообщает в среду русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Соответствующее постановление, на заседании правительства, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов

Документ разрешает ряду министерств и ведомств принять долевое участие в новом АООТ.

Согласно президентскому постановлению, доли в уставном капитале нового акционерного общества, распределены следующим образом: министерство железнодорожного транспорта — 35%, министерство автомобильного транспорта — 10%, служба Turkmenhowayollary (Туркменские воздушные дороги) — 5%, Государственная служба морского и речного транспорта — 10%, Минсвязи — 5% и Государственная страховая организация — 5%.

Министерству финансов и экономики Туркменистана предписано обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана».

В документе подчеркивается, что новая структура создается в целях эффективного использования возможностей международных транспортно-транзитных коридоров, повышения конкурентоспособности транспортного комплекса страны и увеличения объемов транзитных грузов, перевозимых через территорию государства.