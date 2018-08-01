Ещё
Международная конференция робототехники 2018 года сделает акцент на инновации и шеринг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международная конференция робототехники 2018 года сделает акцент на инновации и шеринг 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Пекин, 1 августа /Синьхуа/ — Международная конференция робототехники 2018 года пройдет 15-19 августа в Пекине. Она призвана привлечь мировые интеллектуальные и другие ресурсы для продвижения развития робототехнической индустрии. Об этом сообщили в оргкомитете конференции.
Стало известно, что на конференции свои новейшие продукты представят более 160 отечественных и транснациональных корпораций. Свыше 300 экспертов и предпринимателей из разных стран соберутся для обсуждения вопросов, касающихся международного сотрудничества, базовых технологий и инноваций, искусственного интеллекта и интеграции, применения робототехники, а также маркетинга и инвестирования.
Целью конференции является международное сотрудничество в робототехнической отрасли, активизация академических обменов, а также обращение внимания на инновации и совместное использование информационных ресурсов.
В рамках конференции запланированы различные форумы, выставки, конкурсы и мероприятия с использованием наземных беспилотных систем.
Соорганизаторами конференции выступают городское правительство Пекина, Министерство промышленности и информатизации КНР и Китайская научно-технологическая ассоциация. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Узбекистане принят закон "О противодействии экстремизму" Автобусы на чистых источниках энергии в Ханчжоу Финал Всемирных соревнований роботов-2018 начался в городе Ухань
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете8
Лепс ударил Аллу Михееву308
Арестованы офицеры ФСБ, «кошмарившие» ФСИН30
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу92
В РФ задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста310
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение