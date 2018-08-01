Международная конференция робототехники 2018 года сделает акцент на инновации и шеринг

Пекин, 1 августа / Синьхуа / — Международная конференция робототехники 2018 года пройдет 15-19 августа в Пекине. Она призвана привлечь мировые интеллектуальные и другие ресурсы для продвижения развития робототехнической индустрии. Об этом сообщили в оргкомитете конференции.

Стало известно, что на конференции свои новейшие продукты представят более 160 отечественных и транснациональных корпораций. Свыше 300 экспертов и предпринимателей из разных стран соберутся для обсуждения вопросов, касающихся международного сотрудничества, базовых технологий и инноваций, искусственного интеллекта и интеграции, применения робототехники, а также маркетинга и инвестирования.

Целью конференции является международное сотрудничество в робототехнической отрасли, активизация академических обменов, а также обращение внимания на инновации и совместное использование информационных ресурсов.

В рамках конференции запланированы различные форумы, выставки, конкурсы и мероприятия с использованием наземных беспилотных систем.