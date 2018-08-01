В Свердловской области ввели карантин после обнаружения вируса АЧС

На территории Свердловской области введён карантин в связи с выявлением продукции с вирусом африканской чумы свиней. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области.

Отмечается, что вирус был обнаружен в продукции ООО «Торговый дом „Экопродукт“ и на торговой площадке государственного регионального выставочного центра „ИНЭКСПО“.

В распоряжении отмечается, что посторонним лицам запрещено посещать территории инфицированных объектов, а также отгружать продукцию животноводства с этих площадок.

При этом свиноводческую продукцию изымут, а также проведут дезинфекцию мест хранения заражённой вирусом свининой.

Также ежедневно будет проводиться клинический осмотр поголовья свиней в пятикилометровой зоне от этих объектов.