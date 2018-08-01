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В Свердловской области ввели карантин после обнаружения вируса АЧС
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В Свердловской области ввели карантин после обнаружения вируса АЧС 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: RT на русском
На территории Свердловской области введён карантин в связи с выявлением продукции с вирусом африканской чумы свиней. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области.
Отмечается, что вирус был обнаружен в продукции ООО «Торговый дом „Экопродукт“ и на торговой площадке государственного регионального выставочного центра „ИНЭКСПО“.
В распоряжении отмечается, что посторонним лицам запрещено посещать территории инфицированных объектов, а также отгружать продукцию животноводства с этих площадок.
При этом свиноводческую продукцию изымут, а также проведут дезинфекцию мест хранения заражённой вирусом свининой.
Также ежедневно будет проводиться клинический осмотр поголовья свиней в пятикилометровой зоне от этих объектов.
В январе портал Newinform передавал, что в Белгородской области обнаружили признаки АЧС.
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