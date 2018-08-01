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В Свердловской области ввели карантин из-за АЧС
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В Свердловской области ввели карантин из-за АЧС 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Свердловской области вводятся ограничительные мероприятия из-за африканской чумы свиней. Распоряжение губернатора опубликовал официальный портал правовой информации региона.
Инфекцию обнаружили в холодильных камерах торговых предприятий на Кузнецова и на Громова в Екатеринбурге. Зараженная продукция поступила, судя по документам, из Калининградской области.
Для предотвращения распространения заразы введен запрет на посещение инфицированных объектов (кроме ответственных за ликвидацию очагов). Также запрещено отгружать продукты, хранящиеся на скомпрометированных торговых площадках. Областной департамент ветеринарии уничтожит зараженное вирусом мясо. Места хранения продукции будут дезинфицированы.
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