На Среднем Урале ввели карантин против африканской чумы свиней

Соответствующая информация появилась на официальном сайте правовой информации Свердловской области за подписью ио губернатора Алексея Орлова на основании представления главы регионального Департамента ветеринарии. «Установить ограничительные меры (карантин) по африканской чуме свиней на территории Свердловской области на период до принятия решения об их отмене», — говорится в документе.

Под карантин выделены две площадки в Екатеринбурге : ООО «Торговый дом „Экопродукт“ на улице Кутузова, 15, и государственный региональный выставочный центр „ИНЭКСПО“ на улице Громова, 145.