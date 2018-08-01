В Таджикистане восстановили популяции редких видов козлов и баранов

В горах Таджикистана увеличилось число редких парнокопытных. В заповедниках республики обитают бараны Марко Поло и уриал, винторогий козел мархур, антилопа. Количество бухарских оленей впервые достигло 400 особей, сообщает телеканал «МИР 24».

«Баранов Марко Поло мы насчитали 24 тысяч голов — больше на 5% процентов по сравнению с прошлым годом. Мархуров стало 2400, бухарских оленей — 400. Они строго охраняются охотничьими хозяйствами, и для охоты на них правительство определяет квоты», — отметил директор Агентства лесного хозяйства Азизулло Исматзода.

Самые ценные парнокопытные козлы — мархуры. Еще три года назад их количество не доходило и до одной тысячи. Этот вид обитает исключительно на территории южного Таджикистана. Животные весят до 90 килограммов, а длина их винтообразных рогов достигает полутора метров.

Штраф за отстрел одного козла в этом году составляет 25 тысяч долларов.

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