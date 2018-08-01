Стали известны итоги голосования о новой площадке для Самарского зоопарка

Зоосад хотят расширить

Обитатели Самарского зоопарка в ближайшее время сменят прописку. Об этом сообщили представители регионального правительства.

В конце июля в интернете запустили голосование по выбору нового места для зверинца. Самарцам предложили три варианта. Первые два касались переноса зоопарка в Южный город или на территорию за больницей имени Середавина. Третий вариант предусматривал сохранение учреждения на прежнем месте, на Ново-Садовой, и дальнейшее благоустройство.

— Сотрудники зоопарка просили перенести учреждение в лесопарк за больницей. Жители Южного города предложили перевезти животных к ним в микрорайон. Самарцы, проживающие в центре города, голосовали против переезда, — рассказали в белом доме.

С небольшим перевесом победили сторонники переезда в Кировский район. Они набрали 40% голосов. Вариант переноса зоосада в Южный город набрал 37% голосов. 24% проголосовавших предложили оставить всё как есть.

— У каждого варианта есть плюсы и минусы. У больницы Середавина выигрышное географическое положение и хорошая транспортная развязка. В Южном городе создают искусственный ландшафт, и не надо будет вырубать деревья. А после запуска Фрунзенского моста преимущества переезда в Куйбышевский район будут возрастать, — пояснил главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

Однако окончательное решение примут специалисты с учетом мнения жителей региона. Также будут учитывать мнение и сотрудников зоопарка.