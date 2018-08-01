В Самаре создадут единую информационную систему кадрового резерва

По словам главы региона, новая система позволит быстрее искать молодых специалистов, и даст им возможность проявить все свои навыки и таланты.

— Если мы создадим такую атмосферу, такую экосистему реализации человеческого потенциала буквально каждому жителю региона, то мы совершенно точно добьемся успеха. Потому, что успех каждого это успех нашего региона — считает врио губернатора самарской области Дмитрий Азаров

Кроме того, новый проект позволит сформировать и кадровые резервы в регионе. Те, кто в него попадут, получат возможность в будущем воплотить свои идеи на практике.