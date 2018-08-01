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В Покровском храме под Орлом открыли доступ к мощам Николая Чудотворца
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В Покровском храме под Орлом открыли доступ к мощам Николая Чудотворца 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 августа. В Свято-Покровском храме в поселке Становой Колодезь недалеко от Орла приложиться к мощам Николая Чудотворца сможет любой желающий с 1 августа. Святыни доставили с Афона по благославению духовника Патриарха Московского и вся Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), рассказал ТАСС настоятель храма Алексий (Грибакин).
Святыни привезли еще в июле 2018 года. В течение двух недель для них изготавливали специальные контейнеры.
"Помимо мощей святого Николая нам привезли частицы мощей Дмитрия Солунского и Алексия — Человека Божьего. Нам их подарил епископ Нектарий [Ливенский и Малоархангельский]", — рассказал настоятель храма.
Свято-Покровский храм был построен в 1843 году на месте деревянной церкви, в 1870-х была достроена колокольня. В конце 1930-х церковь закрыли, роспись стен уничтожили. Некоторое время здание использовали как зернохранилище, в 1938 году переоборудовали под школу.
Храм является особенным для духовника патриарха. Когда-то схиархимандрит Илий посещал школу, которая располагалась в этих стенах, спустя много лет он способствовал восстановлению храма.
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