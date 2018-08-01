В Покровском храме под Орлом открыли доступ к мощам Николая Чудотворца

Святыни привезли еще в июле 2018 года. В течение двух недель для них изготавливали специальные контейнеры.

"Помимо мощей святого Николая нам привезли частицы мощей Дмитрия Солунского и Алексия — Человека Божьего. Нам их подарил епископ Нектарий [Ливенский и Малоархангельский]", — рассказал настоятель храма.

Свято-Покровский храм был построен в 1843 году на месте деревянной церкви, в 1870-х была достроена колокольня. В конце 1930-х церковь закрыли, роспись стен уничтожили. Некоторое время здание использовали как зернохранилище, в 1938 году переоборудовали под школу.

Храм является особенным для духовника патриарха. Когда-то схиархимандрит Илий посещал школу, которая располагалась в этих стенах, спустя много лет он способствовал восстановлению храма.