Храм в Малореченском должен был стать маяком. А стал музеем

Храм Святого Николая Чудотворца (Мирликийского) расположен в крымском селе Малореченском, между Алуштой Судаком . К нему ведет горный серпантин, с которого видны вершины горы Демерджи. В Малореченском дорога спускается к морю и проходит мимо небольшой площадки, с которой эта церковка поднимается ввысь почти на 70 метров.

Храм стоит рядом с морем: в период сильных штормов волны накатывают прямо на храмовую площадку. Его называют храмом-маяком, хотя таковым он и не является, и храмом-музеем, что соответствует действительности.

Свет над куполом

С отцом Сергием, настоятелем и благочинным Алуштинского округа, мы стоим на верхней площадке храма. Отсюда открывается прекрасный вид на гору Аю-Даг (Медведь-гору) и на все красоты этого региона. Отец Сергий родом из Тернопольской области, но уже более 20 лет живет в Крыму . До этого служил в приходах Калининграда , Смоленска, Керчи

"Рядом с нашим храмом есть маяк, и спонсоры проекта хотели, чтобы наш храм был, что называется, запараллелен с действующим маяком. Дублировал его. Но при Украине это было невозможно. Надеемся, что проект будет воплощен в жизнь уже при России ", — рассказывает священник.

В здании храма на самом деле есть специальный светящийся ажурный шар. Он находится на вершине церковного купола и оснащен сотнями ламп. Этот шар зажигают, но только во время основных православных праздников. Светильник выполняет функции не маяка, а простого украшения.

Восемь миллионов узелков

При строительстве рассматривалось 14 проектов храма. Один из архитекторов предлагал срубить деревянную часовню, погрузить ее на дно моря, чтобы она обросла ракушками, а потом поставить на берегу. Но победил нынешний проект: церковь, мемориальный комплекс и музей в память о великих морских катастрофах. Храм был заложен в октябре 2004 года. В мае 2007-го он был освящен митрополитом Киевским Владимиром, а открылся 29 июля, в День Военно-морского флота.

Фасад здания украшен огромными мозаичными панно с изображением святого Николая Чудотворца и Пресвятой Богородицы. В росписях внутреннего интерьера доминирует тема Всемирного потопа, изображен Ноев ковчег. В глубине — деревянный иконостас и резной крест, выполненные из дуба и дикой черешни. На полу изображена роза ветров, вокруг которой кружат дельфины.

По словам отца Сергия, стая примерно из 50 дельфинов несколько раз подплывала к берегу при освящении закладного камня, а потом и во время строительства. «Они как бы наведывались к стройке, приветствовали ее. Поэтому приняли решение включить их изображение в общее оформление», — рассказал он.

В храме есть четыре уникальные иконы, оклады которых выполнены в технике макраме. Они состоят из 8,5 млн узелков каждый. Это иконы Николая Чудотворца, Казанской Божьей Матери, Серафима Саровского и Блаженной Матроны Московской.

Морские трагедии

"В наш храм пришел капитан одного из судов, — рассказывает отец Сергий. — Он сказал, что в своей жизни пережил практически три смерти в море. И однажды была такая ситуация, что судно буквально уже уходило под воду. И казалось, что спасения более нет. Крен судна был критическим. Капитан встал на колени и стал молиться, чтобы Николай Чудотворец даровал спасение". После этого качка внезапно улеглась и установился штиль. Никто из экипажа тогда не погиб.

Многие моряки из Севастополя и Керчи, говорит он, перед уходом в море и после возвращения специально приезжают помолиться именно в эту церковь. Здесь они венчаются, крестят детей.

В нижнем приделе храма расположен музей в память о погибших в морских катастрофах. Его 12 залов создают ощущение того, что вы находитесь на дне моря и ходите под водой, рассматривая затонувшие корабли. Стены выполнены в виде корабельных переборок с заклепками, сверху свисают остатки сетей. Здесь приглушенный свет и звуки, имитирующие морской прибой.

Каждый зал посвящен отдельной трагедии: гибели парохода «Титаник», атомного подводного крейсера «Курск», удару цунами в Юго-Восточной Азии. Все 500 с лишним экспонатов подлинные. «Люди приходят, приносят их сами. Невеста одного из моряков, погибших во время гибели теплохода „Адмирал Нахимов“, передала в музей свое свадебное платье. Она так и не вышла замуж, поскольку ее жених погиб», — рассказывает священник.

Вот уже четвертый год в Крым приезжают матери и вдовы погибших моряков с «Курска». Они тоже передают подлинные вещи музею.

"Мы хотим показать посетителям, что необходимо беречь и ценить каждую минуту жизни, ценить отношение к Богу и людям", — говорит отец Сергий.

На территории храма около 200 мемориальных табличек в память о погибших моряках: с подлодок «Курск» и «Комсомолец», крымского буксира «Нефтегаз-67», потерпевшего крушение в акватории Гонконга , и многих других. По всей территории комплекса установлено более 300 якорей и старинных пушек, поднятых дайверами с затонувших кораблей у крымского побережья.

Угроза с берега

"Видите вон те два кипариса под горным склоном? — говорит настоятель, показывая вниз, к подножию храма. — Они росли на 50–60 метров выше, а сейчас съехали вместе с породой".

Оползень грозит повредить храм, стоящий у самой воды. Главгосэкспертиза в начале июня одобрила проект берегоукрепления этого участка. Здесь должны быть построены берегоукрепительные и противооползневые сооружения для защиты территории от волнового воздействия и стабилизации оползневых процессов на протяжении 185 метров. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

В ближайшее время состоится тендер, на котором будет определен исполнитель проекта. По словам отца Сергия, необходимо бурить скважины, вбивать анкерные сваи. Главное, о чем он беспокоится, — чтобы победителем тендера стало крупное и опытное в этих вопросах предприятие, которое добросовестно подойдет к подряду.

"Мы богаты своей русской культурой и гордимся тем, что создаем такие шедевры. Это наше будущее. Это наша культура. И эта культура призывает нас к большим свершениям. Если мы сегодня эти свершения произведем, то мы сохраним себя как народ и как культурная нация, как наследники Великой Руси", — говорит настоятель.

Сергей Павлив​