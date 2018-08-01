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Ангарчанину через суд пришлось доказывать, что он живой
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Ангарчанину через суд пришлось доказывать, что он живой 

АиФ Иркутск 42 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Служба ЗАГС «похоронила» в своих документах 42-летнего ангарчанина. Мужчина заподозрил неладное, когда ему перестали платить ежемесячную денежную выплату как ветерану боевых действий Чеченской войны, рассказала 31 июля пресс-служба Ангарского городского суда. В Пенсионном фонде мужчине сказали, что в Службе ЗАГС Иркутской области есть актовая запись о его смерти.
Ангарчанин обратился в суд, чтобы доказать, что он жив, и вернуть право на получение выплат. Суд удовлетворил его требования. Как поясняет пресс-служба, аннулировать запись ЗАГС может на основании решения суда, вступившего в законную силу.
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