Ангарчанину через суд пришлось доказывать, что он живой

Служба ЗАГС «похоронила» в своих документах 42-летнего ангарчанина. Мужчина заподозрил неладное, когда ему перестали платить ежемесячную денежную выплату как ветерану боевых действий Чеченской войны, рассказала 31 июля пресс-служба Ангарского городского суда. В Пенсионном фонде мужчине сказали, что в Службе ЗАГС Иркутской области есть актовая запись о его смерти.

Ангарчанин обратился в суд, чтобы доказать, что он жив, и вернуть право на получение выплат. Суд удовлетворил его требования. Как поясняет пресс-служба, аннулировать запись ЗАГС может на основании решения суда, вступившего в законную силу.