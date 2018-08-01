Си Цзиньпин призвал к концу года прекратить оказание армией платных услуг

ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости . Председатель КНР , глава Центрального военного совета Китая Си Цзиньпин призвал к ликвидации любой коммерческой деятельности и предоставления платных услуг Народно-освободительной армией КНР (НОАК) до конца этого года.

Си Цзиньпин выступил на заседании Политбюро УК КПК накануне празднования 91-й годовщины НОАК. В своей речи он отметил, что «решение о полном прекращении предоставления платных услуг НОАК было принято совместно ЦК КПК и Центральным военным советом, оно нацелено на то, чтобы все внимание было направлено на укрепление военной мощи и боеспособности китайской армии».

По словам китайского лидера, полный отказ от предоставления платных услуг поможет создать необходимую среду для выстраивания сильной армии в новую эпоху. Он также отметил, что за последние два года наметился значительный прогресс в этом вопросе, постепенно объем таких услуг снижается благодаря общим усилиям партийного и военного руководства.

"Эти действия поспособствуют всестороннему соблюдению партийной дисциплины, строгой армейской дисциплины, посодействуют тому, что вооруженные силы сфокусируют все внимание на подготовке к ведению боевых действий, защите интересов социально-экономического развития и сплоченности армии с народом", — добавил Си Цзиньпин.

Он добавил, что прекращение предоставления платных услуг военными со временем будет иметь все более заметный политический, экономический и социальный эффект. «Факты доказали, что полный отказ от предоставления платных услуг имеет важное значение для создания чистой политической среды в рядах военных, для сохранения характера и естественного облика китайской армии, для реализации целей КПК по наращиванию военной мощи в новую эру», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что это крайне важно для того, чтобы «превратить НОАК в передовую армию мирового уровня и обеспечить долговременный порядок и стабильность в стране».

Среди услуг, предоставляемых НОАК гражданскому сектору, числятся образовательные услуги, типографские и издательские услуги, сдача недвижимости.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК), самая многочисленная армия мира, в среду отмечает 91-ю годовщину своего создания, и как показывают события последних лет, КНР активно стремится занять почетное место в ряду стран с наиболее мощным военным потенциалом, как техническим, так и людским.

Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю. По словам лидера Китая, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать. Для этих целей он инициировал масштабное реформирование ВС, которое касается не только обновления «железа», но предусматривает и жесткую борьбу с процветающей коррупцией в рядах вооруженных сил, а также усиление боевого духа личного состава.

На параде в 2015 году лидер КНР заявил о намерении сократить численность вооруженных сил страны на 300 тысяч человек из небоевого состава, при этом сделав армию мобильнее и эффективнее. Тем не менее, пока армия Китая продолжает оставаться самой крупной по численности в мире, в ее рядах состоят около 2,3 миллиона военнослужащих или 0,18% населения страны.