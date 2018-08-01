В Госдуме рассчитывают до конца года принять законопроект о работе СМИ в горячих точках

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассчитывает, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках, будет принят нижней палаты парламента в осеннюю сессию. Об этом сообщается в канале комитета в «Там-Там».

«Печальное происшествие в очередной раз напоминает нам о рисках и опасностях, являющихся неотъемлемой частью работы медиа. Рассчитываю, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов работающих в горячих точках будет принят в осеннюю сессию», — заявил Л. Левин.

Депутат выразил соболезнование в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР . «Хочу принести искренние соболезнования родным и близким Орхана Джемаля Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, трагически погибших при выполнении редакционного задания в Центрально-Африканской республике», — сказал он.