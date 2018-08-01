В Госдуме рассчитывают до конца года принять законопроект о работе СМИ в горячих точках 

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассчитывает, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках, будет принят нижней палаты парламента в осеннюю сессию. Об этом сообщается в канале комитета в «Там-Там».
«Печальное происшествие в очередной раз напоминает нам о рисках и опасностях, являющихся неотъемлемой частью работы медиа. Рассчитываю, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов работающих в горячих точках будет принят в осеннюю сессию», — заявил Л. Левин.
Депутат выразил соболезнование в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР. «Хочу принести искренние соболезнования родным и близким Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, трагически погибших при выполнении редакционного задания в Центрально-Африканской республике», — сказал он.
Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел РФ сообщили, что 30 июля недалеко от города Сибю погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя К. Радченко, А. Расторгуева и О. Джемаля. В настоящий момент тела погибших доставлены в столицу ЦАР — Банги. Посольство России в ЦАР не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов.
По сообщения СМИ, у двоих из погибших при себе были найдены пресс-карты сотрудников «Известий». Однако информации о том, что они являются россиянами, не было. В свою очередь в пресс-службе МИЦ «Известия» Агентству городских новостей «Москва» сообщили, что ни один сотрудник «Известий» не находился на территории ЦАР, редакция работает в обычном режиме. Кроме того, до появления официальной информации Агентству «Москва» сведения о гибели К. Радченко, А. Расторгуева и О. Джемаля подтвердил друг последнего, журналист Максим Шевченко.