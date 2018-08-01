Глава СПЧ призвал принять закон о СМИ в «горячих точках»

Он выразил соболезнования и отметил, что совет скорбит вместе с родными и близкими российских журналистов — Орхана Джемаля , Кирилла Радченко и Александра Расторгуева , погибших в ЦАР.

"Эти трое наверняка знали, на какое опасное задание они шли, но не отступили, видя свой гражданский и профессиональный долг в том, чтобы миллионам людей обеспечивать право на информацию", — приводятся слова Федотова на сайте СПЧ.

"Совет будет добиваться того, чтобы убийство российских журналистов не осталось безнаказанным, было расследовано максимально быстро и эффективно", — заверил он.

Правозащитник подчеркнул, что необходимо думать и о тех журналистах, которым еще предстоят поездки в «горячие точки».

"Им нужно обеспечить максимально возможные гарантии безопасности, включая повышенную страховку, специальное обучение, бронежилеты и так далее. Все эти гарантии предусмотрены проектом федерального закона, который был подготовлен Советом еще несколько лет назад и с тех пор пылится в Государственной Думе . Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности", — заявил Федотов.

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги . После источник в министерстве уточнил, что редакционные удостоверения убитых российских граждан были просрочены. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «убийство».

Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение трех погибших, тела были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от города Сибута.