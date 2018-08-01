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Юные россиянки улетели в Китай на заработки и попали в сексуальное рабство
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Юные россиянки улетели в Китай на заработки и попали в сексуальное рабство 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Российские следователи начали проверку информации о том, что две юных уроженки Улан-Удэ попали в сексуальное рабство в Китае. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия.
К сыщикам обратились матери девушек. По их словам, дочери (одной — 19 лет, второй — 20) отправились в КНР, чтобы работать там администраторами ночного клуба за зарплату 80-90 тысяч рублей. В городе Иу их поселили в комнату рядом с ночным заведением, а потом, как сообщили россиянки в телефонной переписке родным, забрали паспорта.
Также девушки рассказали, что на работе их заставляют выполнять любые прихоти посетителей, вплоть до интимной близости. Других россиянок, по их словам, уже изнасиловали.
"Организовано взаимодействие с местным представительством МИД России, сотрудниками которого в консульские учреждения, расположенные на территории КНР, направлены запросы с требованием проверить информацию о нарушениях прав граждан России и обеспечить охрану девушек", — добавили в региональном СУ СКР.
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