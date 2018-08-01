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Истощённая сова провалилась в яму и не смогла выбраться
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Истощённая сова провалилась в яму и не смогла выбраться 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
К новосибирским волонтерам попал больной самец болотной совы — птицу нашли в яме с коммуникациями под Новосибирском.
Сову нашел житель Новосибирска Антон Писаный на пересечении Северного объезда и Пашинского шоссе недалеко от поселка Садовый.
«30 июля, днем, выкопали яму для поиска подземных коммуникаций, по научному — шурф. А утром 31 июля мы увидели сову, которая туда попала», — рассказал НГС Антон Писаный.
Мужчина предположил, что сова нырнула в яму глубиной 1,5 метра за лягушкой, а обратно выбраться не смогла. После этого птицу передали волонтерам Центра помощи диким животным.
«Состояние угнетенное, она буквально истощена — кожа да кости Сейчас проходит восстановительный курс — ставим подкожно питательные растворы, пропаиваем пробиотики, ну и понемножку кормим, чтобы желудочно-кишечный тракт начал работать», — описала птицу волонтер Яна Розман.
По словам Яны, птица, которую назвали Флином, не смогла выбраться из ямы из-за слабости и истощения, которые могли возникнуть из-за внутренней инфекции. В ближайшее время Флина осмотрит ветеринар, и после лечения и восстановления птицу выпустят на волю.
В середине июня волонтеры спасали журавля, которому пулей сломало крыло.
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