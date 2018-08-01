В чем секрет военных успехов России?

России менее чем за 20 лет удалось догнать и обогнать западные державы в разработке новых типов вооружений.

Западные эксперты, к которым прислушиваются политики и СМИ, привыкли говорить о постсоветской России как о стране, которая не в состоянии ничего добиться без помощи Запада. Сейчас же они обескуражены тем, как Россия военными силами утверждает собственное стратегическое видение в Сирии и в Крыму , в то время как западные СМИ выражают разочарование путем грубых провокаций.

Но с чем же связана недооценка российских военных возможностей, и почему все стало настолько большой неожиданностью?

Две главные причины такой слепоты связаны с экономической и социальной разрухой в России в 1990-х годах. Это выступало определяющим фактором, особенно при сравнении оборонных бюджетов.

При пересчете на доллары на данный момент военный бюджет России в 10 раз меньше, чем у США

Сколько раз мы слышали эти цифры, в том числе от российских СМИ или даже от самого президента Путина?

Обе страны выделяют на оборону порядка 4-5% ВВП. Американский бюджет изначально рассчитывается в долларах, а российский — в рублях.

Поэтому эксперты переводят российский оборонный бюджет в доллары по текущему курсу для его сравнения с американскими военными расходами.

Тем не менее ВВП сложно назвать эффективным инструментом для проведения такого сравнения. В данном случае гораздо уместнее руководствоваться ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС), если мы хотим получить сравнимые величины.

Российский ВПК практически полностью независим от импорта, а обменный курс не отражается на военной политике страны.

Приведу пример: после падения курса рубля в 2014-2015 годах его стоимость за несколько месяцев уменьшилась вдвое по отношению к доллару. Это стало ударом по российской экономике, так как фактически удвоило стоимость валютного импорта в долларах или евро, но практически не отразилось на военной промышленности, которая импортирует разве что станки. Российский ВПК продолжил выпускать прежние объемы оружия, научные исследования шли своим чередом, а функционирование армии не изменилось. Тем не менее в пересчете на доллары военный бюджет серьезно просел по сравнению с американским с точки зрения выделяемой доли ВВП: с 1 к 8 в 2014 году до 1 к 14 в 2015 году.

Сейчас сложно провести точные расчеты, поскольку ВВП (ППС) и выделяемые на оборонные цели проценты меняются из года в год в России и США по-разному. Кроме того, определенные сферы, например, научные исследования, могут финансироваться и из других бюджетов. На основании всего этого мы все же можем нарисовать лучше отражающую действительность картину, не вдаваясь в сложные подсчеты.

Если же отталкиваться от ВВП (ППС), то соотношение составляет 1 к 5. Это все равно очень много, однако в уравнение можно внести и другие коррективы.

— США как империя выделяют значительную часть оборонного бюджета на развертывание своих сил по всему миру. Россия защищает свои интересы исключительно в ближнем зарубежье и не нуждается в их развертывании за его границами, что означает существенную экономию.

— США содержат 11 авианосцев, которых каждый раз сопровождает целая флотилия из десятков судов, тогда как у России имеется всего один корабль такого типа, который к тому же редко покидает базу. Еще один существенный источник экономии.

— У США имеется более 800 военных баз за пределами национальных границ против десятка у России (21, если добавить сюда центры логистической поддержки).

— США запустили чрезвычайно дорогие военные программы вроде противоракетных комплексов THAAD, разработка и производство которых стоили более 886 миллиардов долларов, по данным агентства «Рейтер» . Асимметричным ответом России стал выпуск относительно недорогих ракет и торпед нового типа, которые могут обойти защиту, восстанавливая тем самым паритет.

— Бомбардировщик пятого поколения F-350JSF стал провалом, несмотря на затраты порядка триллиона долларов. Одним из объяснений этого может быть дефицит коренных американских ученых из-за катастрофической ситуации в национальном образовании, в частности из-за его огромной стоимости.

— Большинство лучших студентов идут на факультеты права или медицины, поскольку эти специализации могут принести им самый большой заработок и позволить легче расплатиться по займу. Наука не пользуется особой популярностью, и только самые мотивированные выбирают этот путь и заканчивают Массачусетский технологический институт.

По очевидным соображениям безопасности и военной тайны только коренные американцы допускаются к участию в военных программах, и раз с учеными среди них наблюдается дефицит, это не может не отразиться на качестве оборонных исследований.

— Наука (особенно математика и физика) всегда была сильной стороной России еще с советских времен. Поэтому у нее имеется множество специалистов для разработки оружия.

— Военное производство в США распределено по всей стране по политическим причинам и соображениям свободной конкуренции. Такая ситуация ведет к трате лишних средств. В России военная промышленность централизована, что дает ощутимую экономию.

— 15 лет войн в Афганистане Ираке истощили американские сухопутные силы и привели к износу техники. Это позволило России и Китаю укрепить позиции, не привлекая внимания западных военных экспертов.

— 15 лет войн также отвлекли внимание США от стратегических противников в сторону борьбы с более слабыми оппонентами, которые придерживаются стратегии асимметричных конфликтов.

— Российский министр обороны Сергей Шойгу навел порядок в министерстве, покончив с беспорядком при его предшественнике.

— Американская оборона представляет собой сосредоточение огромных растрат, в частности из-за завышенных цен и выплат локальным вооруженным группам в оккупированных странах, чтобы те гарантировали безопасность американских военных.

— Военный призыв все еще обязателен в России, а служба длится 12 месяцев. Все это позволяет сформировать резерв в 2 миллиона человек при крайне низких расходах.

Этот длинный список позволяет лучше понять смещение равновесия в сторону России, несмотря на огромную разницу в бюджете. В целом американские вооруженные силы до сих пор во многом превосходят российские, однако Москва сформировала сдерживающий арсенал, чей ответный удар может повлечь за собой неприемлемые потери для любого агрессора.

Стоит также отметить, что даже в ельцинский период военные исследования не прекращались, несмотря на нехватку финансов.

Заключение

Иначе говоря, Россия прошла большой путь с первой войны в Чечне (1994-1996), когда бывшая Красная армия получила на орехи от нескольких тысяч джихадистов, и даже с 2012 года, когда «Монд» писал, что у нее нет средств для противостояния с Западом по Сирии, и что ей придется прогнуться перед другими членами большой восьмерки из-за одного лишь экономического давления.

Сегодня благодаря западным санкциям и российским ответным мерам экономика страны все меньше зависит от западного неолиберального капитализма, а ее армия стала опасной силой, которая только упрочится в ближайшие годы.

Был сделан прорыв в сверхзвуковом оружии, электронной войне, полуорбитальном ядерном оружии (ракеты «Сармат»), наземных, воздушных и подводных управляемых аппаратах, средствах ПВО и ПРО, скрытных подлодках последнего поколения, лазерах и в прочих областях классического и ядерного вооружения.

Владимир Путин поставил цель обновить 79% всего арсенала армии к 2020 году (сейчас этот показатель составляет 65%).

Только США Дональда Трампа осознали угрозу (для них). Однако сейчас стало слишком поздно, и Америке потребуются годы или даже десятилетия, чтобы вновь стать несокрушимым военным гигантом. Кроме того, на это нужны колоссальные финансовые ресурсы.

Война с Россией совершенно невозможна, если мы не хотим полного уничтожения человечества, в связи с чем глобализованный неолиберальный капитализм запустил стратегию ослабления российской экономики.

При Обаме и даже до него система нанесла удар по стратегическим союзникам России (Сирия, Украина , среднеазиатские республики бывшего СССР) в надежде уменьшить ее зону влияния.

Далее система нанесла прямой удар по российской экономике санкциями и обвалом нефтяных котировок.

В любом случае Россия продемонстрировала впечатляющую стойкость, а ее ВВП вновь растет на протяжении уже более года.

Администрация Трампа усилила давление и устроила прямые нападки на российский экспорт: углеводороды (противодействие «Северному потоку 2») и оружие (санкции против сотрудничающих с Рособоронэкспортом предприятий и стран).

Не думаю, что эти новые попытки увенчаются успехом. Скорее, наоборот, они только ослабят «союзников-вассалов» США и посеют смятение в их рядах.

Останется последний вариант: исключить Россию из сети SWIFT. Как бы то ни было, это будет означать объявление войны и потребует согласия европейских стран. Кроме того, Россия уже подготовила альтернативную систему вместе с Китаем.

Эта стратегия не осталась незамеченной президентом Путиным и его окружением. Россия ведет подготовку к войне, чтобы ее избежать.

Парадокс для европейских держав заключается в том, что Россия — стратегический противник, но в то же время и большой рынок для экспорта, а также необходимый поставщик углеводородов.

Ближайшие десять лет будут отмечены кардинальными переменами миропорядка, в котором ЕС будет сложно найти свое место из-за собственной военной слабости и зависимости от НАТО (следовательно, от США) в оборонной сфере. ЕС упустил время для того, чтобы избежать частичной или полной потери собственной значимости и стать одним из полюсов мира завтрашнего дня.

Россия же со своим перевооружением взяла правильный курс и входит отныне в число великих мировых держав. Нравится нам то или нет, в первой половине этого века военная мощь является залогом суверенитета и независимой политики.