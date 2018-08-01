Алтайские студенты приняли участие в форуме «Инженеры будущего-2018»

С 10 по 21 июля Анастасия Лопытко и Оксана Животикова, студентки гр. КТМ-62, КТМ-71 факультета специальных технологий АлтГТУ, принимали участие в VII Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего-2018», проходившем в г. Ульяновске . Одна из задач форума − сформировать всероссийское сообщество молодых и талантливых инженерных кадров. Каждый год благодаря этому мероприятию открываются новые имена, блестящие профессиональные команды, способные решать производственные и креативные задачи самого высокого уровня сложности.

Своими впечатлениями о форуме делиться Оксана Животикова:

«Для меня участие в форуме − колоссальный опыт, окно в мир больших перспектив и инновационных взглядов на традиционные отрасли. На мой взгляд, большую ценность для участников форума представляют горизонтальные связи между компаниями, которые в дальнейшем, после завершения мероприятия, будут способствовать более эффективной работе. Его насыщенная программа позволит всем участника профессионально развиваться, и мы уезжаем отсюда с багажом дополнительных знаний».

Удостоиться чести стать участницей грандиозного форума студентке удалось благодаря желанию заниматься наукой, в которую она успешно включилась, только-только начав обучение в вузе. По материалам научных исследований Оксана уже опубликовала несколько статей, приняла участие в конференциях различного уровня. И, конечно же, знания, полученные в процессе обучения и на мастер-классах, она надеется использовать в своей дальнейшей работе.