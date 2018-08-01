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Алтайские студенты приняли участие в форуме «Инженеры будущего-2018»
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Алтайские студенты приняли участие в форуме «Инженеры будущего-2018» 

АиФ — Алтай 1 час назад
С 10 по 21 июля Анастасия Лопытко и Оксана Животикова, студентки гр. КТМ-62, КТМ-71 факультета специальных технологий АлтГТУ, принимали участие в VII Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего-2018», проходившем в г. Ульяновске. Одна из задач форума − сформировать всероссийское сообщество молодых и талантливых инженерных кадров. Каждый год благодаря этому мероприятию открываются новые имена, блестящие профессиональные команды, способные решать производственные и креативные задачи самого высокого уровня сложности.
Своими впечатлениями о форуме делиться Оксана Животикова:
«Для меня участие в форуме − колоссальный опыт, окно в мир больших перспектив и инновационных взглядов на традиционные отрасли. На мой взгляд, большую ценность для участников форума представляют горизонтальные связи между компаниями, которые в дальнейшем, после завершения мероприятия, будут способствовать более эффективной работе. Его насыщенная программа позволит всем участника профессионально развиваться, и мы уезжаем отсюда с багажом дополнительных знаний».
Удостоиться чести стать участницей грандиозного форума студентке удалось благодаря желанию заниматься наукой, в которую она успешно включилась, только-только начав обучение в вузе. По материалам научных исследований Оксана уже опубликовала несколько статей, приняла участие в конференциях различного уровня. И, конечно же, знания, полученные в процессе обучения и на мастер-классах, она надеется использовать в своей дальнейшей работе.
Как рассказали организаторы, в этом году форум «Инженеры будущего» объединил более 1500 молодых инженеров, аспирантов и студентов из более 300 предприятий и вузов, съехавшихся в Ульяновскую область из 70 регионов России и 43 стран ближнего и дальнего зарубежья. Образовательная программа форума включала в себя девять профильных факультетов. Перед участниками форума выступили более 200 представителей 60 крупнейших российских корпораций.
Напомним, международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводился в седьмой раз. Официальными организаторами форума выступили Союз машиностроителей России, Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодёжи, при поддержке ГК «Ростех» и Лиги содействия оборонным предприятиям.
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