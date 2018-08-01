Под Красноярском со смотровой площадки исчезла астафьевская «Царь-рыба»

Четырехметровый монумент «Царь-рыба» 14 лет простоял на Селезневской горе возле поселка Овсянка — родины великого русского писателя. Он был установлен к 80-летию Виктора Астафьева и в честь его знаменитого рассказа с одноименным названием.

Как выяснилось, памятник не похитили. Любимого всеми осетра увезли на реставрацию. По информации пресс-службы КрУДор, памятник вернут на место через три недели, в конце августа. А к октябрю преобразится и сама площадка вокруг «Царь-рыбы». Здесь появятся освещение, новое ограждение, санитарная зона с удобствами. Кроме того, будет отведено место для торговых лавок.