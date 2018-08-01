Ещё
Под Красноярском со смотровой площадки исчезла астафьевская «Царь-рыба»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Красноярском со смотровой площадки исчезла астафьевская «Царь-рыба» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Четырехметровый монумент «Царь-рыба» 14 лет простоял на Селезневской горе возле поселка Овсянка — родины великого русского писателя. Он был установлен к 80-летию Виктора Астафьева и в честь его знаменитого рассказа с одноименным названием.
Как выяснилось, памятник не похитили. Любимого всеми осетра увезли на реставрацию. По информации пресс-службы КрУДор, памятник вернут на место через три недели, в конце августа. А к октябрю преобразится и сама площадка вокруг «Царь-рыбы». Здесь появятся освещение, новое ограждение, санитарная зона с удобствами. Кроме того, будет отведено место для торговых лавок.
АиФ Красноярск: последние новости
В Железногорске Красноярского края мироточит распятие Христа На Красноярской ТЭЦ-3 установят новый генератор Дожди и прохлада ждут красноярцев на предстоящей неделе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете8
Лепс ударил Аллу Михееву308
Арестованы офицеры ФСБ, «кошмарившие» ФСИН30
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу92
В РФ задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста311
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение