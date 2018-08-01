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Избитый националистами в Клайпеде россиянин рассказал подробности происшествия
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Избитый националистами в Клайпеде россиянин рассказал подробности происшествия 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Литве едва ли не до смерти избили российского туриста. Якобы за то, что он отказался платить по чеку в ресторане. Но причина, как выяснилось, политическая. И это далеко не первый случай агрессии по отношению к гостям. Виктор Черногуз об «ударном приёме»
…В тот вечер, казалось бы, ничего не «предвещало»: в местном баре турист Андрей попросил поменять блюдо: официантка перепутала заказ.
— Буквально через несколько минут к нам подошли молодые люди лет 20-25, и стали требовать оплатить этот заказ, мы им предложили не вмешиваться в наши дела — рассказывает Андрей Толстов
Слово за слово и через пару минут Андрей услышал такое знакомое: «валите отсюда, русским тут делать нечего».
— Здесь я уже потерял самообладание, начал вставать из-за барной стойки — рассказывает пострадавший.
В этот момент его ударили по голове. Били подло — сзади… Чтобы не заливать кровью интерьер бара — вот она, литовская рачительность — бить продолжили на улице.
— Меня выволокли на улицу, где уже приступили к коллективному избиению, человек 5 или 6 — вспоминает Андрей.
Чтобы было потом, он помнит плохо. Очнулся в госпитале, от боли: голову и лицо, по словам Андрея, местный хирург зашивал без наркоза. Попытка узнать имя врача, который так относится к пациентам, закончилась предсказуемо — демонстративным непонимаением.
Примерно также вели себя в полиции — «вам тут не рады». Заявление от него приняли лишь спустя сутки после избиения. Но и сейчас, спустя несколько дней, в деле ни задержанных, ни подозреваемых.
— Предложили нам устно поверить им на слово, что в нашем заявлении они напишут все правильно, посколько это какое-то досудебное расследование. Копий заявления нам не дали — говорит Толстов.
У бара «Жвею барас», где все и просходило, на асфальте и стенах домов — следы плохо замытой крови Андрея. Персонал внутри делает вид, что ничего не знает.
— Просим не снимать внутри. Все данные у полиции, мы ничего не знаем. Наш хозяин не хочет, чтобы тут снимали — говорит персонал.
Хозяин бара, телефон которого нашел Андрей, сейчас не берет трубку, но, похоже, уже принял меры в связи с избиением россиянина.
— Мы видим, что камера которая смотрела прямо на место преступления свеже снята, и, возможно, с доказательствами будет сложнее — предполагает избитый турист.
"Чемодан-вокзал-Москва!" — такое здесь начали скандировать еще в 1991-м. Продолжают до сих пор. Воспитание патриотизма по-литовски дает результат: чуть больше недели назад в Вильнюсе избили Фабиана Санчеса с криками «Литва для литовцев». В республику эквадорец приехал, чтобы снимать видеоблог о жизне в Литве. Случай с Фабиеном Санчесом литовские власти уже назвали отвратительным примерном расизма. Избиение россиянина в Клайпеде они не комментируют никак. На повестке дня более важное: сейчас в Литве начали обсуждать идею о запрете компартии и ограничении преподавания русского в школах.
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