Избитый националистами в Клайпеде россиянин рассказал подробности происшествия

Литве едва ли не до смерти избили российского туриста. Якобы за то, что он отказался платить по чеку в ресторане. Но причина, как выяснилось, политическая. И это далеко не первый случай агрессии по отношению к гостям. Виктор Черногуз об «ударном приёме»

…В тот вечер, казалось бы, ничего не «предвещало»: в местном баре турист Андрей попросил поменять блюдо: официантка перепутала заказ.

— Буквально через несколько минут к нам подошли молодые люди лет 20-25, и стали требовать оплатить этот заказ, мы им предложили не вмешиваться в наши дела — рассказывает Андрей Толстов

Слово за слово и через пару минут Андрей услышал такое знакомое: «валите отсюда, русским тут делать нечего».

— Здесь я уже потерял самообладание, начал вставать из-за барной стойки — рассказывает пострадавший.

В этот момент его ударили по голове. Били подло — сзади… Чтобы не заливать кровью интерьер бара — вот она, литовская рачительность — бить продолжили на улице.

— Меня выволокли на улицу, где уже приступили к коллективному избиению, человек 5 или 6 — вспоминает Андрей.

Чтобы было потом, он помнит плохо. Очнулся в госпитале, от боли: голову и лицо, по словам Андрея, местный хирург зашивал без наркоза. Попытка узнать имя врача, который так относится к пациентам, закончилась предсказуемо — демонстративным непонимаением.

Примерно также вели себя в полиции — «вам тут не рады». Заявление от него приняли лишь спустя сутки после избиения. Но и сейчас, спустя несколько дней, в деле ни задержанных, ни подозреваемых.

— Предложили нам устно поверить им на слово, что в нашем заявлении они напишут все правильно, посколько это какое-то досудебное расследование. Копий заявления нам не дали — говорит Толстов.

У бара «Жвею барас», где все и просходило, на асфальте и стенах домов — следы плохо замытой крови Андрея. Персонал внутри делает вид, что ничего не знает.

— Просим не снимать внутри. Все данные у полиции, мы ничего не знаем. Наш хозяин не хочет, чтобы тут снимали — говорит персонал.

Хозяин бара, телефон которого нашел Андрей, сейчас не берет трубку, но, похоже, уже принял меры в связи с избиением россиянина.

— Мы видим, что камера которая смотрела прямо на место преступления свеже снята, и, возможно, с доказательствами будет сложнее — предполагает избитый турист.