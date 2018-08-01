Автобусы на чистых источниках энергии в Ханчжоу

Ханчжоу , 31 июля / Синьхуа / — Компания Hangzhou Public Transport Group с 2008 года занимается организацией движения автобусов на чистых источниках энергии.

Цель — разработать систему общественного транспорта с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.

На настоящий момент 2274 таких автобусов были запущены в эксплуатацию на более 100 маршрутах в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Ханчжоу, 31 июля /Синьхуа/ — Компания Hangzhou Public Transport Group с 2008 года занимается организацией движения автобусов на чистых источниках энергии.

Цель — разработать систему общественного транспорта с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.

На настоящий момент 2274 таких автобусов были запущены в эксплуатацию на более 100 маршрутах в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Ханчжоу, 31 июля /Синьхуа/ — Компания Hangzhou Public Transport Group с 2008 года занимается организацией движения автобусов на чистых источниках энергии.

Цель — разработать систему общественного транспорта с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.

На настоящий момент 2274 таких автобусов были запущены в эксплуатацию на более 100 маршрутах в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Ханчжоу, 31 июля /Синьхуа/ — Компания Hangzhou Public Transport Group с 2008 года занимается организацией движения автобусов на чистых источниках энергии.

Цель — разработать систему общественного транспорта с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.

На настоящий момент 2274 таких автобусов были запущены в эксплуатацию на более 100 маршрутах в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Ханчжоу, 31 июля /Синьхуа/ — Компания Hangzhou Public Transport Group с 2008 года занимается организацией движения автобусов на чистых источниках энергии.

Цель — разработать систему общественного транспорта с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.

На настоящий момент 2274 таких автобусов были запущены в эксплуатацию на более 100 маршрутах в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.

Ханчжоу, 31 июля /Синьхуа/ — Компания Hangzhou Public Transport Group с 2008 года занимается организацией движения автобусов на чистых источниках энергии.

Цель — разработать систему общественного транспорта с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.

На настоящий момент 2274 таких автобусов были запущены в эксплуатацию на более 100 маршрутах в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/.