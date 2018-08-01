В Саратове пропала без вести 82-летняя пенсионерка

Саратове пропала 82-летняя Горина (Мурзаева) Надежда Васильевна. Родственники потеряли с ней связь 28 июля. Минувшей ночью волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали поиски. Об этом они сообщили в своём сообществе в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что пожилая женщина может быть дезориентирована.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие.

БЫЛА ОДЕТА: (предположительно) зеленое пальто демисезонное, коричневое трико, синие резиновые сланцы.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят откликнуться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 02; 102.