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В Саратове пропала без вести 82-летняя пенсионерка
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В Саратове пропала без вести 82-летняя пенсионерка 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове пропала 82-летняя Горина (Мурзаева) Надежда Васильевна. Родственники потеряли с ней связь 28 июля. Минувшей ночью волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали поиски. Об этом они сообщили в своём сообществе в социальной сети «Вконтакте».
Известно, что пожилая женщина может быть дезориентирована.
ПРИМЕТЫ: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие.
БЫЛА ОДЕТА: (предположительно) зеленое пальто демисезонное, коричневое трико, синие резиновые сланцы.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят откликнуться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 02; 102.
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