Юлия Меньшова ответила на вопросы о своем лице

Многие считают, что знаменитости должны всегда оставаться такими, какими их запомнили в кино, на сцене или телевидении. Но ведь они такие же люди, как и остальные, потому их внешность с годами меняется и не всегда в лучшую сторону. На нападки хейтеров оригинально ответила известная актриса и ведущая Юлия Меньшова

Звезда Первого канала Юлия Меньшова недавно отметила 49-й день рождения в кругу близких. Она поделилась с подписчиками фотографиями с праздника и отнюдь не ожидала столкнуться с большим количеством негатива. Злопыхатели принялись обсуждать изменения ее внешности, некоторые даже заявили, что кинозвезда сильно постарела и вообще лишилась звездного лоска.

Знаменитость не стала молчать и ответила на многочисленные вопросы о своем лице. Недоброжелатели считают, что оно якобы сильно изменилось в последнее время, что связывают с возрастом и пластическими операциями. Юлия своеобразно отреагировала на нелицеприятные комментарии в свой адрес: «Самый главный вопрос Инстаграма: „Что с лицом?“. Люблю его — отдельно. Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то, вот она — истинная правда, настоящее лицо». Меньшова показала гримасу, чтобы все желающие как следует рассмотрели «изменившиеся» черты. Она в шутливой форме заявила, что «естественно» выпивает, ведь сложно «жить с таким-то лицом»: «Каждая нормальная фотография стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп (ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людям показаться».

Юмористичную манеру общения селебрити высоко оценили почитатели ее красоты и таланта. Их обрадовало, что любимица не стала злословить в ответ на оскорбления и даже предложила продолжить обсуждение ее лица, так как она «с большим удовольствием» читает вопросы пользователей сети: «Правда, ведь, что женщина должна быть разной! Хорошие фото!» «Вы самая натуральная на телевидении! Молодец, умница, красотка, с отличным чувством юмора. Всего самого доброго вам». «Я вам желаю не унывать, вы прекрасно выглядите, без грима мы все не идеальны, самое главное, чтобы была молодой и сердце доброе имела! Со временем лицо отдохнет и придет в норму. Ведь грим плохо влияет на кожу лица». «Люди, что с вами? Юлия и без косметики очень ухоженная, красивая женщина. Такие фото каждый бы выкладывал и гордился собой, а не критиковал». «Самая адекватная реакция на злопыхателей! Коллегам на заметку!» «Прекрасное естественное лицо и необыкновенные глаза!» «Вы умничка, вы настоящая, без фальши, таких мало, к сожалению, в наше время!»

Между тем, Юлия Меньшова с грустью вспоминает о более молодых годах, когда она обладала более стройной фигурой, чем сейчас.