«Тяжело с таким лицом»: Юлия Меньшова ответила на критику своей внешности

Не так давно Юлия Меньшова в июле решила отправиться в путешествие. Сначала телеведущая отдохнула в Латвии , а затем отправилась в Италию вместе со своей семьей. На днях ведущая поделилась редким семейным фото, на котором запечатлена с мужем и своими детьми.

больше по теме

«Какая талия»: Юлия Меньшова еще 12 лет назад обладала идеальной фигуройСегодня телеведущая предалась воспоминаниям и показала архивный снимок. В кадре Юлия Меньшова позирует в бикини и демонстрирует идеальную фигуру. Поклонники разу же принялись обсуждать фотографию, а некоторые пользователи раскритиковали внешность Юлии и пришли к выводу. что она заметно состарилась.

Меньшова, увидев критику в свой адрес, решила в неожиданной манере ответить пользователям. Она выложила несколько снимков, на одном из которых корчит забавную рожицу.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1835627412315434373_41542675"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался. Каждая нормальная фотография стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп. На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людям показаться. А как вы хотите? С таким-то лицом жить — попробуйте сами. Если будут еще насущные и животрепещущие вопросы про лицо, пишите, не стесняйтесь. Я их читаю с большим удовольствием!» — написала с иронией Меньшова. Поклонники оценили чувство юмора телеведущей и написали в ее адрес множество комплиментов.