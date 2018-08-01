История в картинке: Собянин переедет катком «Дом-2»? 

Московские власти вознамерились построить дорогу, которая будет пролегать аккурат через съемочную площадку скандального шоу «Дом-2». Но этого г-ну Собянину показалось мало: прямо на лобном месте, где вокруг Ольги Бузовой каждый день кучкуются «строители любви», он планирует соорудить трамвайную остановку «Антоновка». А каналу ТНТ пообещали найти альтернативные варианты. Нет бы воспользоваться случаем и, оставив от «Дома-2» одни руины, исполнить мечту миллионов россиян.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2018.