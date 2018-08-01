Ещё
История в картинке: Собянин переедет катком «Дом-2»?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

История в картинке: Собянин переедет катком «Дом-2»? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Московские власти вознамерились построить дорогу, которая будет пролегать аккурат через съемочную площадку скандального шоу «Дом-2». Но этого г-ну Собянину показалось мало: прямо на лобном месте, где вокруг Ольги Бузовой каждый день кучкуются «строители любви», он планирует соорудить трамвайную остановку «Антоновка». А каналу ТНТ пообещали найти альтернативные варианты. Нет бы воспользоваться случаем и, оставив от «Дома-2» одни руины, исполнить мечту миллионов россиян.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
Полномочия ФСИН могут перейти МВД, Росгвардии и Минздраву Суд с ФСИН: счет 11:2 в пользу "Собеседника" Депутат ГД оправдывается перед жителями Нижнего Новгорода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете8
Лепс ударил Аллу Михееву312
Арестованы офицеры ФСБ, «кошмарившие» ФСИН34
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал27
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу93
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение