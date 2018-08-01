Ещё
В черте Петропавловска-Камчатского впервые обнаружили колонию краснолицых бакланов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В черте Петропавловска-Камчатского впервые обнаружили колонию краснолицых бакланов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кам 24
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Колония краснолицых бакланов впервые найдена в черте Петропавловска-Камчатского — до этого птицы селились гораздо дальше — на юго-восточном побережье Камчатки, сообщил корреспонденту ТАСС в среду заведующий лабораторией орнитологии Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН Юрий Артюхин.
"В черте города, в районе поселка Завойко отдыхающие обнаружили краснолицых бакланов и вызвали ученых. Мы насчитали на скалах 35 гнезд. До этого птицы не приближались так близко к городу, предпочитая селиться гораздо дальше — на юго-востоке полуострова", — рассказал Артюхин.
Птица, внесенная в региональную Красную книгу, имеет ограниченный ареал обитания. Она гнездится на юго-восточном побережье Камчатки, в основном в ареале от реки Жупанова до мыса Лопатка и на Командорских островах. Общая численность популяции, гнездящейся на Камчатке и островах, составляет около 3 тыс. пар.
По мнению ученых, птицы меняют гнезда, чтобы избавиться от гнездовых паразитов — иксодовых клещей, которые могут серьезно сокращать численность популяции. На побережье Авачинской губы птицы чувствуют себя комфортно — здесь для них есть хорошая кормовая база, а на скалах их не могут достать наземные хищники.
ТАСС: последние новости
Источники: назначение Донского на пост гендиректора "Росгеологии" затягивается "Ведомости": редакция Forbes в РФ просит головной офис не утверждать Золотова главредом У посольства РФ есть вопросы относительно поспешной кремации жертвы инцидента в Эймсбери
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал185
Лепс ударил Аллу Михееву335
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке38
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»116
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение