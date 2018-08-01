В черте Петропавловска-Камчатского впервые обнаружили колонию краснолицых бакланов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 1 августа. / ТАСС /. Колония краснолицых бакланов впервые найдена в черте Петропавловска-Камчатского — до этого птицы селились гораздо дальше — на юго-восточном побережье Камчатки, сообщил корреспонденту ТАСС в среду заведующий лабораторией орнитологии Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН Юрий Артюхин.

"В черте города, в районе поселка Завойко отдыхающие обнаружили краснолицых бакланов и вызвали ученых. Мы насчитали на скалах 35 гнезд. До этого птицы не приближались так близко к городу, предпочитая селиться гораздо дальше — на юго-востоке полуострова", — рассказал Артюхин.

Птица, внесенная в региональную Красную книгу, имеет ограниченный ареал обитания. Она гнездится на юго-восточном побережье Камчатки, в основном в ареале от реки Жупанова до мыса Лопатка и на Командорских островах. Общая численность популяции, гнездящейся на Камчатке и островах, составляет около 3 тыс. пар.

По мнению ученых, птицы меняют гнезда, чтобы избавиться от гнездовых паразитов — иксодовых клещей, которые могут серьезно сокращать численность популяции. На побережье Авачинской губы птицы чувствуют себя комфортно — здесь для них есть хорошая кормовая база, а на скалах их не могут достать наземные хищники.