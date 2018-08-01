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«Мой пластический хирург перестарался»: 49-летняя Юлия Меньшова показала «настоящее лицо» и ответила на критику
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«Мой пластический хирург перестарался»: 49-летняя Юлия Меньшова показала «настоящее лицо» и ответила на критику 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Юлия Меньшова дала отпор хейтерам.
Несколько дней назад известная актриса Юлия Меньшова отпраздновала день своего рождения. Звезду, которой до 50-летнего юбилея остался всего год, в очередной раз атаковали хейтеры, и она решила дать им отпор.
«Самый главный вопрос инстаграма: «ЧТО С ЛИЦОМ?» Люблю его — отдельно. Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то ВОТ ОНА ИСТИННАЯ ПРАВДА, НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО», — написала Юлия.
«Каждая нормальная фотография (см. далее) стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп (ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людЯм показаться. Насчет «побухиваю» ли я? Ну, естессно… А как вы хотите? С таким-то лицом жить — попробуйте сами…», — шутит артистка.
«Если будут еще насущные и животрепещущие вопросы про лицо, пишите, не стесняйтесь. Я их читаю с большим удовольствием! #восубботучутьнеплачавсяканатчиковадача… #всечтовыхотелизнатьнобоялисьспросить #нетправдыназемленоправдынетивыше #отпусквремяразвлечений», — подытожила она.
Фото: instagram
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