Ещё
«Ростелеком» ускорил интернет в 16 населенных пунктах Омского Прииртышья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ростелеком» ускорил интернет в 16 населенных пунктах Омского Прииртышья 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
«Ростелеком» в первом полугодии 2018 года увеличил скорость доступа в интернет для жителей 16 сельских населенных пунктов Омской области. В 11 из них появилась возможность предоставлять услугу «Интерактивное ТВ». Новые возможности доступны в Большереченском, Калачинском, Муромцевском, Одесском, Омском, Русско-Полянском и Черлакском районах.
В селах Иртыш, Красный Октябрь, Елизаветинка, Николаевка и Татарка Черлакского района после строительства сетей связи скорость передачи данных увеличилась в пять раз. Теперь жители этих населенных пунктов могут пользоваться услугой «Интерактивное ТВ» с одним из четырех основных пакетов телеканалов: «Твой стартовый», «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» или «Твой максимальный» с большим многообразием каналов на любой вкус. Доступны для подключения также десять дополнительных тематических пакетов. Для тех, кто любит смотреть фильмы и сериалы, компания предлагает подключить дополнительный пакет «ViP Viasat Premium» или «Твое кино», либо основной «Твой премьерный». Любителям спорта подойдут «Матч премьер» и «Матч!Футбол».
«Наша компания продолжает развивать инфраструктуру в городах и селах Омского Прииртышья. Часть населенных пунктов в текущем году мы обеспечили широкополосным доступом, достроив линии связи от магистральных сетей, проложенных в рамках исполнения государственного контракта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений и федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.
В селах Великорусское, Сорочино Калачинского района и дачном поселке Чернолучинском Омского района «Ростелеком» заменил медные сети на оптику. Жители этих населенных пунктов получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 20 Мбит/с, услугой «Интерактивное ТВ», сервисами «Умного дома» и цифровой Все телефонией.
В селе Лукьяновка Одесского района, в деревнях Колбышево и Мешково Большереченского района после модернизации станционного оборудования доступны все перечисленные услуги плюс тариф «Игровой» до 8 Мбит/с. В Артыне, Камышино-Курском и Камышино-Воронежском скорость интернета увеличилась до 5 Мбит/с.
Проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг, а также узнать подробности можно по телефону горячей линии 8 800 1000 800 и на сайте www.omsk.rt.ru.
Справка
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд руб., OIBDA достигла 23,2 млрд руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль — 3,9 млрд руб.
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне BB+, а также агентства АКРА на уровне AA (RU).
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.
«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов — Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.
Омский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Омской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком».
АиФ-Омск: последние новости
Омичей приглашают в «юрту дружбы» знакомиться с казахскими обычаями Три аварийных дерева с бульвара Победы в Омске горожане решили сохранить Омичей в День военно-морского флота накормят макаронами по-флотски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете8
Лепс ударил Аллу Михееву312
Арестованы офицеры ФСБ, «кошмарившие» ФСИН34
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал26
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу93
Новости партнеров
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение