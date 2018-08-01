«Ростелеком» ускорил интернет в 16 населенных пунктах Омского Прииртышья

«Ростелеком» в первом полугодии 2018 года увеличил скорость доступа в интернет для жителей 16 сельских населенных пунктов Омской области . В 11 из них появилась возможность предоставлять услугу «Интерактивное ТВ». Новые возможности доступны в Большереченском, Калачинском , Муромцевском, Одесском, Омском, Русско-Полянском и Черлакском районах.

В селах Иртыш, Красный Октябрь , Елизаветинка, Николаевка и Татарка Черлакского района после строительства сетей связи скорость передачи данных увеличилась в пять раз. Теперь жители этих населенных пунктов могут пользоваться услугой «Интерактивное ТВ» с одним из четырех основных пакетов телеканалов: «Твой стартовый», «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» или «Твой максимальный» с большим многообразием каналов на любой вкус. Доступны для подключения также десять дополнительных тематических пакетов. Для тех, кто любит смотреть фильмы и сериалы, компания предлагает подключить дополнительный пакет «ViP Viasat Premium» или «Твое кино», либо основной «Твой премьерный». Любителям спорта подойдут «Матч премьер» и «Матч!Футбол».

«Наша компания продолжает развивать инфраструктуру в городах и селах Омского Прииртышья. Часть населенных пунктов в текущем году мы обеспечили широкополосным доступом, достроив линии связи от магистральных сетей, проложенных в рамках исполнения государственного контракта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений и федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

В селах Великорусское, Сорочино Калачинского района и дачном поселке Чернолучинском Омского района «Ростелеком» заменил медные сети на оптику. Жители этих населенных пунктов получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 20 Мбит/с, услугой «Интерактивное ТВ», сервисами «Умного дома» и цифровой Все телефонией.

В селе Лукьяновка Одесского района, в деревнях Колбышево и Мешково Большереченского района после модернизации станционного оборудования доступны все перечисленные услуги плюс тариф «Игровой» до 8 Мбит/с. В Артыне, Камышино-Курском и Камышино-Воронежском скорость интернета увеличилась до 5 Мбит/с.

Проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг, а также узнать подробности можно по телефону горячей линии 8 800 1000 800 и на сайте www.omsk.rt.ru.

Справка

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд руб., OIBDA достигла 23,2 млрд руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль — 3,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне BB+, а также агентства АКРА на уровне AA (RU).

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов — Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.