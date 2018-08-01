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Браконьеры получили сроки за ловлю рыбу острогой в Зуше
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Браконьеры получили сроки за ловлю рыбу острогой в Зуше 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Вступил в силу приговор Новосильского районного суда Орловской области в отношении двух мужчин, которые незаконно добывали водные биологические ресурсы с применением запрещенных орудий и в запрещенные для ловли сроки.
Орловцы сплавились по акватории реки Зуша к участку, которой относится к зимовальным ямам. Сначала один освещал рыбу фарой, подключённой к аккумуляторной батарее, и накалывал ее на острогу, а второй управлял надувной резиновой лодкой при помощи весел. Потом поменялись ролями. Общий ущерб, нанесенный биологическим ресурсам, был оценен в 4269 рублей.
Оба мужчины не судимы, характеризуются положительно, трудоустроены. Принимая во внимание их раскаяние, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, суд посчитал, что исправление возможно без изоляции от общества. Браконьерам назначено наказание в виде лишения свободы на два года, условно.
Сообщение Браконьеры получили сроки за ловлю рыбу острогой в Зуше появились сначала на РИА 57.
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