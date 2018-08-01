Генсек ООН впервые будет присутствовать на церемонии в память о бомбардировке Нагасаки

ТОКИО, 1 августа. / ТАСС /. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 9 августа посетит Нагасаки, где примет участие в памятной церемонии по случаю годовщины атомной бомбардировки японского города. Об этом в среду объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерриш посетит Нагасаки и примет участие в памятной церемонии", — отметил Суга. Он также подчеркнул, что Гутерриш станет первый генсеком ООН, который посетит церемонию по случаю бомбардировки Нагасаки.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Соединенными Штатами в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Таким образом, общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним данным, составило 308 тыс. 725 человек. Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года. В момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, а город был стерт с лица земли. Число жертв этой трагедии составляет уже 175 тыс. 743 человека.