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Ряд менеджеров подразделений Petrobras и Shell арестованы в Бразилии из-за цен на топливо
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Ряд менеджеров подразделений Petrobras и Shell арестованы в Бразилии из-за цен на топливо 

Прайм 27 минут назад
МЕХИКО, 1 авг /ПРАЙМ/. Власти Бразилии арестовали восемь менеджеров трех крупнейших в стране компаний-дистрибьюторов топлива, в том числе подразделения Shell, в рамках расследования о росте цен на топливо, сообщило издание Globo.
Речь идет о компаниях Petrobras Distribuidora, Ipiranga (подразделение Ultrapar Participacoes) и Raizen (совместное предприятие Cosan и Royal Dutch Shell), которые в совокупности занимают 70% рынка топлива страны. Кроме того, были проведены обыски в домах подозреваемых и офисах компаний.
Власти подозревают компании в неоправданном и незаконном контроле конечных цен на топливо на заправочных станциях. Расследование по этому делу велось больше года.
Цены на топливо стали в мае причиной забастовки дальнобойщиков, практически парализовавшей движение в Бразилии на несколько дней. Водители требовали изменения принципов ценообразования и отставки главы государственной Petrobras. В результате президент Бразилии Мишел Темер решил уступить требованиям водителей и снизил цены на дизельное топливо. Позже глава Petrobras Педро Паренту подал в отставку.
Petrobras Distribuidora заявила, что она руководствуется «лучшей коммерческой практикой, конкуренцией, этикой и уважением к потребителям» и требует того же от своих партнеров и сотрудников.
Raizen отметила, что цены на заправках устанавливают владельцы АЗС, а дистрибьюторы не вмешиваются в этот процесс. В свою очередь, Ipiranga заявила, что изучает имеющуюся у нее информацию и готова оказать необходимое содействие при проведении расследования.
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