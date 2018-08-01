Уральский бейсджампер и ещё 37 человек составили в небе ровную фигуру, летящую со скоростью 150 км/ч

Бейсджампер из Екатеринбурга Николай Чичканов стал одним из участников команды из 38 человек, которая установила рекорд России и Европы. Ребята выпрыгнули из двух летящих рядом самолётов и собрали из своих тел в воздухе заранее оговоренную фигуру, таким образом, что на нее накладывается «сетка» и ни один участник не пересекает линий.

По словам Николая, это самое большое национальное достижение в этом виде спорта. Мировой рекорд был установлен группой в 61 человек. Чтобы достичь такой синхронности, ребята несколько дней тренировались вместе.

— Мы сделали несколько попыток, рекорд поставили на 12-й, — рассказал E1.RU Николай. — Шесть дней провели на аэродроме, то погоды не было, то самолеты сломались. Тренировались весь сезон с весны, спрыгивались вместе большими группами. Сложность в том, что люди выпрыгивают из нескольких самолетов в течение 12–15 секунд, за это время первые участники улетают уже почти на один километр и летят с горизонтальной скоростью до 150 км/ч. То есть догонять формацию приходится с сильно большей скоростью, а потом тормозить, подстраиваться под скорость группы и лететь четко в своем слоте.

Свой прыжок бейсжамперы записали на видео (вместе с ними из самолётов выпрыгнули два оператора). Посмотрите его, действительно выглядит впечатляюще.

В мае этого года Николай Чичканов вместе с двумя другими бейсджамперами из Екатеринбурга сняли на видео свое свободное падение с высоты четырех километров в лучах заката. А до этого Николай выкладывал видео прыжка вниз головой на скорости 270 км/ч.