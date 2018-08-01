Ещё
Уральский бейсджампер и ещё 37 человек составили в небе ровную фигуру, летящую со скоростью 150 км/ч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральский бейсджампер и ещё 37 человек составили в небе ровную фигуру, летящую со скоростью 150 км/ч 

e1.ru 32 минуты назад
Фото: e1.ru
Бейсджампер из Екатеринбурга Николай Чичканов стал одним из участников команды из 38 человек, которая установила рекорд России и Европы. Ребята выпрыгнули из двух летящих рядом самолётов и собрали из своих тел в воздухе заранее оговоренную фигуру, таким образом, что на нее накладывается «сетка» и ни один участник не пересекает линий.
По словам Николая, это самое большое национальное достижение в этом виде спорта. Мировой рекорд был установлен группой в 61 человек. Чтобы достичь такой синхронности, ребята несколько дней тренировались вместе.
— Мы сделали несколько попыток, рекорд поставили на 12-й, — рассказал E1.RU Николай. — Шесть дней провели на аэродроме, то погоды не было, то самолеты сломались. Тренировались весь сезон с весны, спрыгивались вместе большими группами. Сложность в том, что люди выпрыгивают из нескольких самолетов в течение 12–15 секунд, за это время первые участники улетают уже почти на один километр и летят с горизонтальной скоростью до 150 км/ч. То есть догонять формацию приходится с сильно большей скоростью, а потом тормозить, подстраиваться под скорость группы и лететь четко в своем слоте.
Свой прыжок бейсжамперы записали на видео (вместе с ними из самолётов выпрыгнули два оператора). Посмотрите его, действительно выглядит впечатляюще.
В мае этого года Николай Чичканов вместе с двумя другими бейсджамперами из Екатеринбурга сняли на видео свое свободное падение с высоты четырех километров в лучах заката. А до этого Николай выкладывал видео прыжка вниз головой на скорости 270 км/ч.
e1.ru: последние новости
В Екатеринбурге почти 400 выпускников института МВД получили дипломы Рассматриваем с высоты руины «Бодрости»: обломки легендарной бани начали вывозить с Куйбышева На Сортировке забил коммунальный фонтан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете6
Лепс ударил Аллу Михееву286
В РФ задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста159
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу74
Предсказано наступление смертельно опасной жары1
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение