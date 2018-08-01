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Андрей Тарасенко обсудил развитие Уссурийска с депутатами и общественниками города
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Андрей Тарасенко обсудил развитие Уссурийска с депутатами и общественниками города 

Primpress 46 минут назад
Фото: Primpress
Во вторник, 31 июля, на встрече с депутатами, предпринимателями и фермерами Уссурийска врио губернатора Приморья обсудил несколько вопросов, связанных с развитием города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
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