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В Алтайском крае составили рейтинг востребованных профессий
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В Алтайском крае составили рейтинг востребованных профессий 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Рейтинг популярных в Алтайском крае профессий составил специалисты портала по труду и занятости населения.
Так, дефицит кадров отмечается в сельском хозяйстве. Работодатели ищут трактористов-машинистов, механизаторов, слесарей сельхозмашин, садоводов и животноводов. Требуются работники в сферу пищевой промышленности, общепита. Востребованными являются швеи, пекари, кондитеры, горничные, обвальщики мяса, официанты и т.д. В строительной сфере нужны стропальщики, бетонщики, штукатуры, столяры, каменщики, крановщики.
Среди востребованных квалифицированных рабочих производственной сферы — фрезеровщик, слесарь КАПиА, токарь, наладчик оборудования и т.д.
По-прежнему в крае требуются из служащих врачи и педагоги, а также инженеры, технологи, программисты.
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