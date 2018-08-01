В Алтайском крае составили рейтинг востребованных профессий

Рейтинг популярных в Алтайском крае профессий составил специалисты портала по труду и занятости населения.

Так, дефицит кадров отмечается в сельском хозяйстве. Работодатели ищут трактористов-машинистов, механизаторов, слесарей сельхозмашин, садоводов и животноводов. Требуются работники в сферу пищевой промышленности, общепита. Востребованными являются швеи, пекари, кондитеры, горничные, обвальщики мяса, официанты и т.д. В строительной сфере нужны стропальщики, бетонщики, штукатуры, столяры, каменщики, крановщики.

Среди востребованных квалифицированных рабочих производственной сферы — фрезеровщик, слесарь КАПиА, токарь, наладчик оборудования и т.д.

По-прежнему в крае требуются из служащих врачи и педагоги, а также инженеры, технологи, программисты.